버려지던 폐열까지 쓴다…두산퓨얼셀, 新에너지 사업모델 개발

LG전자와 협력해 에너지 융복합 시스템 구축

전기·열 동시 활용으로 에너지 효율 극대화

수소연료전지 폐열 활용한 신규 사업모델 추진

두산퓨얼셀이 수소연료전지에서 생산되는 전기뿐 아니라 버려지던 폐열까지 활용하는 새로운 에너지 사업모델 개발에 나선다. 두산퓨얼셀은 LG전자와 손잡고 수소연료전지와 공조·냉각 기술을 결합한 에너지 융복합 시스템을 구축해 탄소중립 실현과 분산전원 시장 확대를 동시에 추진할 계획이다.

두산퓨얼셀은 지난 9일 서울 마곡동 LG사이언스파크에서 LG전자와 '탄소중립을 위한 청정열원 활용 에너지효율 극대화 사업 추진'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약에 따라 두산퓨얼셀은 전기와 열을 동시에 생산할 수 있는 수소연료전지 주기기 공급과 시스템 최적화를 담당한다. LG전자는 수소연료전지와 연계한 히트펌프, 흡수식 냉동기, 냉난방공조(HVAC) 시스템을 활용해 에너지 융복합 시스템 구축을 맡는다. 양사는 기술 개발과 정책 대응, 사업 발굴 등 사업 추진 전반에 걸쳐 협력을 이어갈 예정이다.

수소연료전지는 전기 생산 과정에서 열이 함께 발생하지만, 그동안 활용도가 제한적이었다. 이번 사업모델은 LG전자의 공조 및 냉각 기술을 결합해 이 폐열을 적극 활용하는 것이 핵심이다. 수소연료전지에서 발생한 열은 난방이나 온수 공급에 사용할 수 있으며, 히트펌프와 흡수식 냉동기를 통해 냉방이나 냉각용으로도 전환할 수 있어 에너지 활용 효율을 크게 높일 수 있다.

양사는 산업단지와 데이터센터, 대형 상업시설 등 전기와 냉난방 수요가 동시에 존재하는 시설을 중심으로 해당 사업모델의 공급을 확대할 계획이다. 이 시스템은 송배전망 확충이 어려운 지역 인근에도 비교적 쉽게 구축할 수 있어, 친환경적이면서도 안정적인 에너지 공급이 가능한 분산전원으로 활용도가 높을 것으로 기대된다.

두산퓨얼셀 관계자는 "수소연료전지 기술과 LG전자의 공조 솔루션을 결합한 새로운 사업모델을 통해 탄소중립 실현에 기여하는 동시에 분산전원 시장에서 수주 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.





