본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

해상왕국부터 장례문화까지…국립가야역사문화센터서 '가야 아카데미'

이종길기자

입력2026.02.10 09:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

25일부터 6월까지 매월 마지막 수요일 개최
'고대사 속의 가야' 주제로 전문가 강좌

해상왕국부터 장례문화까지…국립가야역사문화센터서 '가야 아카데미'
AD
원본보기 아이콘

가야의 역사를 심도 있게 탐구하는 장이 열린다.


국립문화유산연구원 국립가야문화유산연구소는 오는 25일부터 6월까지 매달 마지막 주 수요일마다 국립가야역사문화센터 강당에서 시민 아카데미 '고대사 속의 가야'를 연다고 10일 밝혔다.

우리 고대사의 중요한 한 축을 담당했던 가야의 참모습을 재조명하는 강좌다. 단순한 역사 개론을 넘어 해양 교류, 도성 체계, 장례문화 등 구체적 주제를 통해 가야인들의 삶과 죽음, 그리고 그들이 이룩한 문명을 입체적으로 파헤친다.


김일규 부산대학교 교수의 '해상왕국 가야(25일)'를 시작으로 김지연 국립가야문화유산연구소 학예연구사의 '가야의 도성 체계(3월 25일)', 박승규 가야문물연구원 이사의 '가야의 상형 토기(4월 29일)', 김수환 경상남도청 학예연구사의 '가야의 장례문화(5월 27일)', 김형철 국립가야문화유산연구소 학예연구사의 '가야의 생활문화(6월 24일)' 등이 차례로 이어진다.


강좌 전날까지 전화, 전자우편, 온라인 폼 등으로 신청하면 참석할 수 있다. 회차별로 선착순 100명까지 모집하며, 별도의 참가비는 없다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

"끔찍하고 역겨워" 트럼프, 美 최대 스포츠 '슈퍼볼' 맹비난…왜?

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기