호텔 방 숨은 카메라가 실시간 스트리밍…中 '스파이캠' 확산

중국에서 호텔 객실에 숨겨진 카메라로 투숙객의 사생활을 촬영해 유료로 유통하는 '스파이캠 포르노'가 조직적으로 운영되고 있다는 보도가 나왔다.

BBC가 1년여에 걸친 탐사 끝에 해당 범죄가 텔레그램 등 메신저와 전용 사이트를 통해 확산되고 있음을 확인했다고 6일 보도했다.

BBC는 불법 촬영 및 유통이 중국 법에서 금지된 사안임에도, 범죄 조직이 체계적으로 생중계 채널을 운영하며 수익을 올리고 있다고 전했다. 조사 과정에서 홍콩 출신 남성 '에릭'(가명)이 2023년 사회관계망서비스에서 자신과 여자친구가 중국 선전의 한 호텔에서 촬영된 영상이 유통되는 것을 발견한 사례도 소개됐다. 당시 객실에 설치된 은밀한 카메라가 침실 내부를 촬영했고, 해당 영상은 수천 명이 구독하는 채널에 공유된 것으로 전해졌다. 피해 여성은 충격으로 큰 고통을 겪었고, 두 사람은 이후 오랜 기간 정상적인 생활이 어려웠다고 BBC는 전했다.

BBC의 조사팀은 텔레그램에서 홍보되는 최소 6개의 사이트·앱을 확인했으며, 이들 플랫폼이 "180곳 이상 호텔 객실에 카메라를 설치했다"고 주장하는 것을 포착했다. 실제로 한 사이트에서는 7개월 동안 54대의 카메라가 교체되며 운영되는 정황이 관찰됐다고 보도했다. 투숙객이 객실 전원을 켜는 순간 촬영이 시작되며, 실시간 중계뿐 아니라 녹화된 영상이 다운로드되어 재판매되는 구조라는 설명도 덧붙였다.

BBC 취재진은 중국 정저우의 한 호텔 객실에서 실제로 숨겨진 카메라를 발견했다. 해당 장치는 벽면 환기구 안쪽에 설치돼 있었으며, 시중에서 판매되는 탐지 장비로는 찾아내기 어려운 형태였다. BBC가 카메라를 제거하자 곧바로 텔레그램 채널에 관련 소식이 퍼졌고, 운영자는 즉시 다른 호텔로 장비를 옮겼다고 알린 것으로 전해졌다.

BBC는 중개인으로 알려진 'AKA'라는 인물이 지난해 4월 이후 최소 22만 달러(약 3억2335만 원) 상당의 수익을 올렸을 가능성이 있다고 추정했다.

중국 정부는 2024년부터 호텔에 대한 정기 점검을 의무화하는 규정을 도입했지만, 불법 촬영은 여전히 기승을 부리고 있다는 지적이 나온다. 홍콩의 성폭력 위기 대응 단체 레인릴리의 블루 리는 "피해 영상 삭제 요청이 급증했으나, 텔레그램이 응답하지 않는 경우가 많아 조치가 어렵다"고 말했다. BBC가 관련 내용을 신고한 뒤 텔레그램은 "비동의 음란물은 약관 위반"이라며 관리 강화 의지를 밝힌 것으로 전해졌다.

그러나 일부 생중계 플랫폼은 여전히 운영 중인 것으로 확인됐다. 전문가들은 플랫폼의 책임을 강화하고, 단속 체계를 실효성 있게 재정비하며 피해자를 위한 지원 체계를 마련해야 한다고 지적했다.





