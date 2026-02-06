외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속

코스피, 장중 4900선도 깨져

이번주만 사이드카 3회 발동

"다음주도 증시 불안정성이 이어 가능성"

거시경제 둔화 우려와 인공지능(AI) 수익성 불확실성이 겹치며 한국 증시가 이틀 연속 하락 마감했다. 글로벌 위험자산 선호도가 위축된 가운데, 반도체 투자 심리를 되살릴 재료가 부족했다는 평가가 나온다.

6일 코스피지수는 전 거래일 대비 74.43포인트(1.44%) 내린 5089.14에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 하락 출발 이후 5% 가까이 급락하며 4899.30까지 고꾸라졌다가 일부 낙폭을 축소해 나갔다. 외국인이 3조3268억원, 기관이 9604억원어치를 각각 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 2조1730억원어치를 순매수했다.

코스피 지수가 장중 5000선을 붕괴하며 나흘 만에 매도 사이드카가 발동된 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

한국거래소는 이날 오전 9시6분 유가증권시장에 매도사이드카를 발동하기도 했다. 매도사이드카는 코스피200 선물 하락 상태가 1분간 이어질 경우 프로그램매매 매도호가 효력이 5분간 정지되는 제도다.

"외국인 매도세 대부분 전기·전자 업종 집중"

임정은 KB증권 연구원은 "거시경제 둔화와 AI 수익성 우려, 은과 비트코인 등 주요 자산 가격 급락이 겹치며 전날에 이어 지수가 하락 마감했다"며 "코스피는 이번 주에만 3차례 사이드카가 발동되며 변동성이 큰 장세가 이어졌다"고 말했다.

업종별로는 통신(-4.75%), 유통(-3.77%), 증권(-3.08%), 운송장비부품(-3.07%) 등이 약세였다. IT서비스(-2.38%), 금속(-2.36%), 섬유·의류(-1.90%), 전기·가스(-1.89%), 오락·문화(-1.88%), 건설(-1.87%), 기계·장비(-1.83%)도 하락 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 149,300 전일대비 9,800 등락률 +7.03% 거래량 3,824,998 전일가 139,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (7.03%)이 강세를 보였고 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 93,600 전일대비 2,700 등락률 +2.97% 거래량 2,497,403 전일가 90,900 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 신한지주, 주당 880원 결산 현금배당 결정쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'[특징주]은행株, 주주환원 기대감에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close (2.97%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 986,131 전일가 217,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 셀트리온 '스토보클로', 美 3대 PBM 선호의약품 등재[특징주]셀트리온, 지난해 역대 최대 실적에 강세…신고가셀트리온, 지난해 사상 최대 실적…연 매출 4조원 시대 열어 전 종목 시세 보기 close (1.15%)도 올랐다. 반면 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 16,500 등락률 -5.39% 거래량 774,263 전일가 306,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세삼성물산, 호주 태양광 첫 수익화 성공…"미국 외 지역 처음""청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close (-5.39%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 467,500 전일대비 21,000 등락률 -4.30% 거래량 2,021,111 전일가 488,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 '또 매도 사이드 카?' 코스피 급락에…공포지수도 10일 연속 올랐다코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세현대차그룹, 美 자동차 유력 매체 어워즈 연속 수상 전 종목 시세 보기 close (-4.30%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 184,300 전일대비 7,400 등락률 -3.86% 거래량 336,808 전일가 191,700 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close (-3.86%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 514,000 전일대비 20,000 등락률 -3.75% 거래량 1,162,944 전일가 534,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (-3.75%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,181,000 전일대비 46,000 등락률 -3.75% 거래량 294,839 전일가 1,227,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-3.75%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 130,600 전일대비 5,000 등락률 -3.69% 거래량 1,798,025 전일가 135,600 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 투자 여력의 차이가 곧 수익의 차이…4배 투자금을 연 5%대 금리로코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세[클릭 e종목]"한화오션, 방산 실적 주가 상승 필수조건" 전 종목 시세 보기 close (-3.69%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 8,000 등락률 -3.11% 거래량 1,915,807 전일가 257,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 네이버, 업계 최초 매출 12조원 돌파…AI·커머스 성장으로 '최대 실적'(종합)네이버, 매출 12조원 돌파 '사상 최대'…커머스·핀테크 실적 견인코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (-3.11%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 151,900 전일대비 4,300 등락률 -2.75% 거래량 1,240,887 전일가 156,200 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 美 자동차 유력 매체 어워즈 연속 수상다시 '25% 관세' 위기…현대차 영업익 10조 무너지나쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목' 전 종목 시세 보기 close (-2.75%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 385,000 전일대비 10,000 등락률 -2.53% 거래량 264,544 전일가 395,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.53%) 등은 약세로 마감했다.

임 연구원은 "이번 주 외국인은 코스피에서 약 11조원을 순매도했는데, 이 중 약 10조원이 전기·전자 업종에 집중됐다"며 "삼성전자와 SK하이닉스도 연속 상승 흐름에서 벗어나 쉬어가는 모습"이라고 진단했다.

"美주요지표 발표 앞둬…다음주도 변동성 확대될 가능성"

코스닥지수는 27.64포인트(2.49%) 내린 1080.77에 장을 마감했다. 외국인이 648억원어치, 개인이 1483억원어치를 각각 순매수했다. 기관은 1655억원어치를 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 108,800 전일대비 6,900 등락률 +6.77% 거래량 662,736 전일가 101,900 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (6.77%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 395,500 전일대비 12,000 등락률 +3.13% 거래량 129,320 전일가 383,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close (3.13%), HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 45,850 전일대비 750 등락률 +1.66% 거래량 2,063,486 전일가 45,100 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세투자금 넉넉해야 기회도 살린다...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로크레센도, 3000억 HPSP 지분 블록딜…"인수금융 상환" 전 종목 시세 보기 close (1.66%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 340,000 전일대비 3,500 등락률 +1.04% 거래량 382,187 전일가 336,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락[특징주]파마리서치, 4분기 실적 부진에 17% 급락[클릭 e종목]"파마리서치, 주가 반등 위해 리쥬란 매출회복 필요" 전 종목 시세 보기 close (1.04%)가 올랐다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 247,500 전일대비 26,500 등락률 -9.67% 거래량 277,200 전일가 274,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close (-9.67%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 658,000 전일대비 53,000 등락률 -7.45% 거래량 313,432 전일가 711,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 기회를 살리려는데 투자금이 부족하네...4배까지 불릴 수 있다면?코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-7.45%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 155,800 전일대비 11,700 등락률 -6.99% 거래량 3,372,413 전일가 167,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 투자 여력의 차이가 곧 수익의 차이…4배 투자금을 연 5%대 금리로내 자금만으로 기회를 살리기 어렵다면? 연 5%대 금리로 4배 자금을코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close (-6.99%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 169,800 전일대비 12,200 등락률 -6.70% 거래량 383,947 전일가 182,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세빅파마도 못 피해간 ADC 검증 국면…K바이오엔 기회 될까코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (-6.70%), 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 139,000 전일대비 9,800 등락률 -6.59% 거래량 262,872 전일가 148,800 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close (-6.59%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 204,500 전일대비 14,000 등락률 -6.41% 거래량 94,416 전일가 218,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close (-6.41%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 198,200 전일대비 13,300 등락률 -6.29% 거래량 1,121,283 전일가 211,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (-6.29%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 5,600 등락률 -5.61% 거래량 645,803 전일가 99,900 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝 전 종목 시세 보기 close (-5.61%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 273,000 전일대비 16,000 등락률 -5.54% 거래량 280,753 전일가 289,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세" 전 종목 시세 보기 close (-5.54%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 5,600 등락률 -4.64% 거래량 152,629 전일가 120,800 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (-4.64%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 8,500 등락률 -4.57% 거래량 803,326 전일가 186,100 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 기회를 살리려는데 투자금이 부족하네...4배까지 불릴 수 있다면?코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능 전 종목 시세 보기 close (-4.57%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 361,000 전일대비 15,500 등락률 -4.12% 거래량 545,120 전일가 376,500 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 보유 자금만으로는 수익이 부족했다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능 전 종목 시세 보기 close (-4.12%) 등 대부분 종목은 하락했다.

임 연구원은 "다음 주에는 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 여파로 연기된 미국 1월 비농업 부문 고용·실업률과 소비자물가지수(CPI)가 한 주에 몰려 발표되는 만큼 증시 불안정성이 이어질 수 있다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>