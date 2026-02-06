본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

5·18 폄훼 논란 이진숙 강연 무산…광주시 대관 취소

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.06 17:34

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5·18 사적지 전일빌딩245 강연 추진 논란 확산
정치적 목적 행사 판단…광주시 조례 근거 취소
시민단체 반발 속 별도 장소 비공개 진행 예정

5·18민주화운동 왜곡·폄훼 논란을 빚은 이진숙 전 방송통신위원장의 광주 강연이 전일빌딩245 대관 취소로 무산됐다. 광주시는 해당 강연이 정치적 목적 행사에 해당한다고 보고 시설 사용 허가를 취소했다.

지난해 10월 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 이진숙 전 방송통신위원장이 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

지난해 10월 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 이진숙 전 방송통신위원장이 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

광주시는 보수 성향 단체인 '상식과 정의를 찾는 호남대안포럼'이 신청한 전일빌딩245 대관을 취소했다고 6일 밝혔다. 시는 해당 시설 사용 조례에 따라 특정 단체가 정치적 목적으로 시설을 사용할 경우 허가를 취소할 수 있다고 설명했다.


앞서 호남대안포럼은 오는 8일 이 전 위원장을 초청해 '이재명 주권국가, 어떻게 막을 것인가'를 주제로 강연을 진행할 계획이었다. 강연 장소는 5·18민주화운동 사적지인 전일빌딩245 4층으로 공지됐다.

이 전 위원장은 지난 2023년 사회관계망서비스(SNS)에서 5·18민주화운동을 왜곡하는 취지의 댓글에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 국회 인사청문회 과정에서 논란이 됐다. 당시 인사청문회에서 관련 질의가 이어졌고, 이후 윤석열 전 대통령 관련 발언 등으로도 비판을 받았다.


강연 추진 소식이 알려지자 시민단체 광주전남촛불행동은 성명을 내고 "5·18 당시 시민군이 계엄군에 맞서 싸웠던 민주화운동 사적지에서 5·18을 모욕하는 인사의 강연은 부적절하다"며 강연 계획 철회를 촉구했다. 또 해당 장소가 5·18 당시 헬기 사격 흔적이 확인된 역사적 공간이라는 점을 언급하며 장소 선정의 부적절성을 지적했다.


대관 취소 이후 호남대안포럼은 장소를 변경해 오는 8일 별도 장소에서 비공개 강연을 진행할 예정인 것으로 전해졌다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원…"강제청산 가나" 했는데 결국 "3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기