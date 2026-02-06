5·18 폄훼 논란 이진숙 강연 무산…광주시 대관 취소

5·18 사적지 전일빌딩245 강연 추진 논란 확산

정치적 목적 행사 판단…광주시 조례 근거 취소

시민단체 반발 속 별도 장소 비공개 진행 예정

5·18민주화운동 왜곡·폄훼 논란을 빚은 이진숙 전 방송통신위원장의 광주 강연이 전일빌딩245 대관 취소로 무산됐다. 광주시는 해당 강연이 정치적 목적 행사에 해당한다고 보고 시설 사용 허가를 취소했다.

지난해 10월 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 이진숙 전 방송통신위원장이 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

광주시는 보수 성향 단체인 '상식과 정의를 찾는 호남대안포럼'이 신청한 전일빌딩245 대관을 취소했다고 6일 밝혔다. 시는 해당 시설 사용 조례에 따라 특정 단체가 정치적 목적으로 시설을 사용할 경우 허가를 취소할 수 있다고 설명했다.

앞서 호남대안포럼은 오는 8일 이 전 위원장을 초청해 '이재명 주권국가, 어떻게 막을 것인가'를 주제로 강연을 진행할 계획이었다. 강연 장소는 5·18민주화운동 사적지인 전일빌딩245 4층으로 공지됐다.

이 전 위원장은 지난 2023년 사회관계망서비스(SNS)에서 5·18민주화운동을 왜곡하는 취지의 댓글에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 국회 인사청문회 과정에서 논란이 됐다. 당시 인사청문회에서 관련 질의가 이어졌고, 이후 윤석열 전 대통령 관련 발언 등으로도 비판을 받았다.

강연 추진 소식이 알려지자 시민단체 광주전남촛불행동은 성명을 내고 "5·18 당시 시민군이 계엄군에 맞서 싸웠던 민주화운동 사적지에서 5·18을 모욕하는 인사의 강연은 부적절하다"며 강연 계획 철회를 촉구했다. 또 해당 장소가 5·18 당시 헬기 사격 흔적이 확인된 역사적 공간이라는 점을 언급하며 장소 선정의 부적절성을 지적했다.

대관 취소 이후 호남대안포럼은 장소를 변경해 오는 8일 별도 장소에서 비공개 강연을 진행할 예정인 것으로 전해졌다.





