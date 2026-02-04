[컨콜]롯데케미칼 "국내 최대 규모 컴파운드 공장 구축 중…연간 50만 톤 규모"

롯데케미칼은 4일 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "율촌 컴파운드 공장은 글로벌 기능성 소재 생산 전문 회사로 경쟁력 강화를 위해 국내 최대 규모의 단일 컴파운드 공장을 구축 중에 있다. 현재 11개 라인이 가동 중이며, 지난해 10월 5개 라인을 신설했고 올해 1월에는 이설된 6개 라인이 가동되고 있다"며 "올 연말까지 23개 라인 전체를 모두 이설할 예정으로, 하반기가 되면 연간 50만톤 규모의 컴파운드 공장이 완성될 것"이라고 설명했다.

이어 "첨단 소재 부문에서 연간 판매 물량은 140만톤 규모이며, 이 가운데 실제 고부가 컴파운드 제품으로는 100만톤을 계획하고 있다. 전체 매출은 약 2조원 규모로 예상하고 있으며, 영업이익률은 5%에서 10% 수준으로 보고 있다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>