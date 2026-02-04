본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

[컨콜]롯데케미칼 "국내 최대 규모 컴파운드 공장 구축 중…연간 50만 톤 규모"

서믿음기자

입력2026.02.04 16:55

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데케미칼은 4일 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "율촌 컴파운드 공장은 글로벌 기능성 소재 생산 전문 회사로 경쟁력 강화를 위해 국내 최대 규모의 단일 컴파운드 공장을 구축 중에 있다. 현재 11개 라인이 가동 중이며, 지난해 10월 5개 라인을 신설했고 올해 1월에는 이설된 6개 라인이 가동되고 있다"며 "올 연말까지 23개 라인 전체를 모두 이설할 예정으로, 하반기가 되면 연간 50만톤 규모의 컴파운드 공장이 완성될 것"이라고 설명했다.


이어 "첨단 소재 부문에서 연간 판매 물량은 140만톤 규모이며, 이 가운데 실제 고부가 컴파운드 제품으로는 100만톤을 계획하고 있다. 전체 매출은 약 2조원 규모로 예상하고 있으며, 영업이익률은 5%에서 10% 수준으로 보고 있다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기