방탄소년단 신보 '아리랑', 스포티파이 사전 저장 300만회

방탄소년단이 3년 9개월 만에 완전체로 발매하는 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 세계 음원 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 300만회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 4일 밝혔다.

'아리랑'은 사전 저장 시작 이틀 만에 100만회, 4일 만에 200만회를 넘어선 데 이어 상승세를 유지하고 있다. 테일러 스위프트의 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl)이 보유한 역대 최다 기록인 600만건을 경신할지도 관심사다.

'아리랑'은 스포티파이 '카운트다운 차트 글로벌'(Countdown Charts Global)에서도 1월21일과 28일 기준 2주 연속 1위를 차지했다. 이 차트는 발매 전 앨범의 사전 저장 수치를 집계하는 지표로 글로벌 음악 팬들의 기대치를 가늠하는 척도로 쓰인다.

글로벌 팬 플랫폼 위버스는 앨범 발매와 월드투어 개최 공지 이후 멤버십 가입자 수가 3배가량 급증했다고 밝혔다. 또 2025년 12월 기준 누적 재생 수 1억500만회를 돌파한 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof)의 타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)과 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')의 수록곡 '러브 메이즈'(Love Maze)는 일본레코드협회에서 각각 플래티넘과 골드 인증을 획득했다.

'아리랑'은 다음 달 20일 오후 1시에 발매된다. 이번 앨범은 팀의 정체성과 그리움 등 보편적인 감정을 다룬 총 14곡으로 구성했다. 방탄소년단은 발매 이튿날인 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최한다. 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스는 공연 실황을 190여개 국가에 생중계할 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



