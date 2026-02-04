광주 출생아 수 7.7% 증가…전국 평균 웃돌아

지난해 1~11월 출생아 6천여명

혼인 건수도 함께 늘어

광주광역시의 출생아 수가 증가한 것으로 나타났다.



4일 광주시에 따르면 국가통계포털(KOSIS)이 발표한 '2025년 11월 인구동향'을 분석한 결과, 1~11월 광주지역 출생아 수는 6,017명으로 전년 같은 기간(5,587명)보다 430명(7.7%) 늘어 전국 평균 증가율(6.2%)을 웃돌았다.

혼인 건수도 증가했다. 같은 기간 광주지역 혼인 건수는 5,421건으로, 전년 동기 대비 315건(6.2%) 늘었다. 광주시는 혼인 증가 흐름이 출산 증가로 이어지고 있다고 설명했다.

강기정 광주광역시장이 지난해 7월 31일 오후 시청 대회의실에서 열린 유니세프 아동친화도시 상위인증 선포식에 참석하여 출생축하 상생카드 전달 퍼포먼스를 한 후 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 이같은 출생아 수와 혼인 건수 증가가 시가 추진해 온 생애주기별 출생 정책과 실거주 여건 개선의 영향이라고 밝혔다. 시는 결혼, 임신, 출생, 양육, 일·생활 균형을 아우르는 정책을 지속해서 추진하고 있다.

광주시는 양육 초기 소득 감소와 양육비 부담을 완화하기 위해 '아이키움 올 인(ALL IN) 광주 4대 케어'를 단계적으로 확대해왔다. 출생가정축하상생카드, 첫만남이용권, 부모급여, 아동수당, 다태아출산축하금 등 현금성 지원과 함께 공공심야어린이병원, 난임부부 지원, 영구적 불임 예상 생식세포 동결·보전 지원 등 의료 지원을 병행하고 있다.

또 손자녀 가족돌봄, 아이돌봄서비스, 입원아동돌봄, 삼삼오오 이웃돌봄 등 돌봄 지원과 임신부·한부모가족 가사지원서비스, 육아휴직 대체인력 근로자 지원 등 일·생활 균형 지원도 추진하고 있다.

광주시는 올해 저출생 대응을 위해 52개 과제에 총 2,909억원을 투입하는 '광주아이키움 2.0' 정책을 본격 추진한다. 출산 전 지원에 그치지 않고 출산 이후 자녀 양육까지 아우르는 통합 돌봄 체계를 구축·운영한다.

이와 함께 아이돌봄서비스 대상자 확대, 보육료 및 급식비 지원 인상, 누리과정 추가 지원 확대 등을 통해 돌봄 지원 체계를 보완하고 있다.

광주시는 광주·전남 행정통합 논의가 진행되면서 주거·일자리·양육 지원 정책의 재정적·제도적 확대도 기대된다고 밝혔다.

최경화 여성가족국장은 "2032년까지가 저출생 추세 반전을 위한 골든타임"이라며 "혼인과 출생 증가 흐름이 이어질 수 있도록 정책을 지속해 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



