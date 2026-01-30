경기교육청, 유보통합 '보육업무 실무매뉴얼' 발간

경기도교육청은 유보통합 모델 개발을 위해 지난 1년간 동두천시의 보육업무를 수행한 성과를 담은 '보육업무 실무매뉴얼'을 발간했다고 30일 밝혔다.

매뉴얼은 보육업무를 5개 대분류, 69개 사업관리 카드로 체계화해 법적 근거, 예산 구조, 처리 절차, 시스템 조작법, 실무 유의 사항 등을 정리했다.

특히 국비와 도비, 시비가 혼재된 복잡한 보육 재정사업의 집행 절차와 지방자치단체의 행정 시스템 활용법을 구체적으로 담았다.

앞서 도교육청은 교육 발전 특구로 지정된 동두천시와 함께 유보통합 모델 개발을 교육 발전 특구 세부 과제로 선정하고 행정 체계 차이를 극복하기 위한 협력을 해왔다.

이를 위해 지난해 1월부터 소속 공무원 5명을 동두천시청 가족지원과 보육팀에 파견해 담당자와 함께 보육업무 전 과정을 수행하도록 했고 이 과정에서 얻은 성과를 토대로 이번 매뉴얼을 발간했다.

도교육청 관계자는 "교육청이 파견을 통해 지자체의 보육업무를 경험한 것은 전국 최초의 시도이자 교육 발전 특구 내 기관 간 경계를 허문 혁신적인 사례"라며 "이번 매뉴얼은 향후 교육청으로 업무가 이관될 때 발생할 수 있는 행정 공백과 시행착오를 최소화하기 위해 제작했다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



