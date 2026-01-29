"최대 시속 80㎞" 자율주행 버스, 대전·세종 누빈다

운전자 개입 없이 운행할 '자율주행 버스'가 대전과 세종을 누빈다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 이달 30일부터 '대전시 자율주행 시범 운행지구 여객 운송 서비스'를 시작한다고 29일 밝혔다.

자율주행 버스가 30일부터 대전과 세종에서 시범 운행된다. 한국전자통신연구원 AD 원본보기 아이콘

자율주행 버스는 30일~3월 31일 평일에만 1일 1회(왕복) 무상으로 시범 운행된다. 운행 구간은 'KAIST~신세계백화점~대덕고~하나아파트~반석역~세종터미널'이다.

노선에는 지하철(반석역)과 시외버스(세종터미널)를 연결하는 구간이 포함돼 자율주행 차량이 단순 체험용이 아닌 실질적인 미래형 대중교통서비스의 핵심 역할을 수행할 수 있음을 입증할 시험대가 될 것으로 보인다.

시범 운행에 이어 4월부터 2028년 12월 31일까지 자율주행 버스는 유상 여객 운송 서비스로 전환·운영될 예정이다. 이 기간 정류장과 운행 횟수도 점진적으로 확대된다.

특히 자율주행 버스는 대전 도심에서는 시속 50㎞, 세종으로 향하는 간선급행버스체계(BRT) 구간에서는 최대 시속 80㎞로 주행한다. 이는 일반 시내버스와 유사한 수준으로 고속 주행에서도 차선 유지, 차간 거리 제어, 끼어들기, 급제동 대응 등이 가능한 핵심 기술을 상용화할 수 있는 단계에 도달했음을 방증한다.

자율주행 버스 운행은 ETRI와 대전지역 기업이 '원팀(One-Team)'을 이뤄 협력하는 방식으로 추진됐다. ETRI가 자율주행 인공지능(AI) 알고리즘 및 소프트웨어 등 핵심 기술을 제공하고 ㈜테슬라시스템·㈜무브투·㈜쿠바·㈜알티스트 등 지역 기업이 차량 개조와 인프라 구축, 운영 플랫폼 개발을 맡는 방식이다.

이를 계기로 ETRI는 사업에 참여한 대전지역 기업이 자율주행 실증 경험과 기술 역량을 축적해 향후 충청권 광역 자율주행 교통체계를 구축하는 과정에서 주도적인 역할을 수행할 것으로 기대한다.

또 ETRI와 대전시는 자율주행 버스 운행을 통해 축적한 '실도로 주행 실증 데이터'를 민간에도 개방할 계획이다. 공개된 데이터는 대학, 연구소, 스타트업의 사업화 연계(R&DB) 자료로 활용돼 자율주행 전문 인력을 양성하는 데도 기여할 것으로 보인다.

방승찬 ETRI 원장은 "ETRI는 자율주행 버스 시범 서비스를 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 기술을 정착시키고 광역 대중교통서비스 실증으로 축적한 데이터와 기술이 산업계로 환류되는 선순환구조를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>