"이게 진짜 휴게소?" AI 기술로 만든 '미니어처 맵' 화제

한국도로공사, ‘휴게소 미니어처 맵’ 공개

AI 시각화 기술 활용 휴게소별 특징 구현한 전시 콘텐츠 제공

입체적 공간 정보 제공…기념품·굿즈 제작 등 브랜드 소통 강화

한국도로공사 서울경기본부는 인공지능(AI) 기술을 활용해 실제 휴게소를 입체적으로 구현한 '휴게소 미니어처 맵'을 제작하고, 이를 활용한 새로운 전시형 홍보 콘텐츠를 선보였다고 27일 밝혔다.

고삼호수휴게소 전경. 한국도로공사 제공 AD 원본보기 아이콘

미니어처 맵은 기존의 평면적인 안내 방식을 넘어 AI 기술을 기반으로 고객들에게 휴게소의 가치를 새롭게 전달하기 위해 기획되었다.

이번에 제작한 미니어처 맵은 AI 기반 시각화 기술을 통해 휴게소의 건물 구조, 주차 공간, 이용객 동선 및 주변 환경 등을 매우 정교하게 구현한 것이 특징이다. 단순히 크기를 줄인 모형을 넘어, 휴게소의 전제적인 공간과 기능을 한눈에 직관적으로 이해할 수 있는 입체적 정보 콘텐츠의 역할을 한다.

특히, 기존의 텍스트 중심 안내나 평면 지도 방식에서 탈피해 관람객의 시선을 자연스럽게 끌어들이는 전시형 콘텐츠로 구성되어 눈길을 끈다. 실제 휴게소를 그대로 축소한 형태는 이용객들에게 친숙함과 흥미를 동시에 제공하며, 고속도로 휴게소에 대한 긍정적인 인식 개선에도 크게 기여할 것으로 보인다.

고삼호수휴게소 미니어처 맵. 한국도로공사 제공 원본보기 아이콘

본부는 이번 미니어처 맵을 전시용에 그치지 않고 더욱 폭넓게 활용할 계획이다. 미니어처 맵을 주제로 한 다양한 기념품과 소장용 굿즈(Goods)를 제작·판매하는 방안을 추진하고 있다. 이를 통해 휴게소의 브랜드 이미지를 제고하고 고객과의 접점을 한층 넓혀나갈 구상이다.

서울경기본부 관계자는 "AI 기술을 활용해 휴게소를 단순한 이용 공간이 아닌, 보고 기억하는 콘텐츠로 재해석하고자 했다"며 "미니어처 맵 전시와 굿즈 제작을 통해 휴게소 홍보와 소통 방식에 새로운 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>