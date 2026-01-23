BOJ, 기준금리 예상대로 동결…0.75%로 유지(종합)

9명 중 8명 '동결'…1명 '인상' 주장

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 23일 시장 예상대로 기준금리를 0.75%로 동결했다.

BOJ는 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 수준에서 유지하기로 했다. 9명의 정책위원 중 8명은 동결에 찬성했고, 1명은 물가의 상방 위험이 높고 해외 경제가 회복 국면에 있다는 점을 들어 1%로 인상할 것을 제안했다.

BOJ는 지난달 기준금리를 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 인상했다. 이에 앞서 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 같은 해 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로, 작년 1월에는 0.5% 정도로 완만한 인상 흐름을 유지해왔다. 현 기준금리는 1995년 이후 30년 만의 최고치다.

현지 금융시장 전문가들은 BOJ가 6월 이후 기준금리를 추가로 인상할 가능성이 크며 이르면 4월 인상 가능성도 있는 것으로 보고 있다. 지난 1월 6~13일 이코노미스트를 대상으로 진행된 로이터통신 설문조사에서는 7월 이후 인상 가능성이 높게 점쳐졌다. 응답자의 75% 이상은 BOJ가 9월 말까지 1% 이상으로 금리를 높일 것이라고 답했으며, 다수 응답자는 BOJ가 추가 금리 인상 전 시간을 두고 경제 상황을 지켜볼 것으로 전망했다.

같은 날 BOJ는 3개월마다 내놓는 '경제·물가 정세 전망' 보고서도 발표했다. 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월) 실질 국내총생산(GDP) 기준 성장률 전망치를 종전 0.7%에서 0.9%로 상향 제시했으며, 2025년도 소비자물가(신선식품 제외) 상승률 전망치로는 2.7%를 유지했다.

2026년도 성장률 전망치는 종전 0.7%에서 1.0%로 올리고 2027년도는 종전 1.0%에서 0.8%로 내렸다. 2026년도 소비자물가 상승률은 종전 1.8%에서 1.9%로 올리고 2027년도는 2.0%로 유지했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



