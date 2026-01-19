[오늘의신상] 짜파구리·카구리 이어 '라뽁구리'…너구리의 새로운 변신

26일 신제품 용기면 출시

라볶이에 너구리 특유 해물맛 결합

다시마 모양 어묵, 미역 토핑 구

라볶이와 너구리가 만났다.

농심은 용기면 신제품 '라뽁구리 큰사발면'을 출시한다고 19일 밝혔다. 출시일은 26일이다. 남녀노소 누구나 좋아하는 라볶이에 너구리의 얼큰하고 시원한 해물맛을 결합한 제품이다.

농심 라뽁구리 용기면 이미지. 농심 제공. AD 원본보기 아이콘

너구리는 '짜파구리'(짜파게티+너구리), '카구리'(카레+너구리) 등 소비자가 기호에 맞게 다양한 조리법을 창조하는 모디슈머 레시피의 핵심 재료로 사랑받고 있다. 농심 관계자는 "이러한 소비 트렌드를 이어가기 위해 너구리를 국민 간식 라볶이와 접목하기로 했다"고 설명했다.

라뽁구리 큰사발면의 소스는 고춧가루, 고추장, 간장을 활용한 정통 라볶이 소스 베이스에 너구리 특유의 해물 풍미를 더해 감칠맛을 끌어올린 것이 특징이다.

농심 라뽁구리 용기면 이미지. 농심 제공. 원본보기 아이콘

너구리 브랜드의 상징인 굵은 면발과 너구리 캐릭터 어묵에 새롭게 선보이는 다시마 모양 어묵, 미역 토핑을 함께 구성해 더욱 풍성한 식감을 완성했다.

농심 관계자는 "라뽁구리 큰사발면은 농심의 대표 라면 너구리와 대표 K-푸드인 라볶이를 재해석한 소울푸드 조합"이라며 "너구리로 완성한 색다른 라볶이를 간편하게 즐기길 바란다"라고 말했다.





임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



