본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전남지체장애인협회, 케어라인과 후원물품 전달식

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.16 18:55

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신모델 '나드리' 10대… 지역 사회 상생

16일 전남 장성군장애인종합복지관에서 열린 전동스쿠터 전달식에서 ㈜케어라인 임직원과 전남지체장애인협회 임직원이 기념사진을 촬영하고 있다. 전남지체장애인협회 제공

16일 전남 장성군장애인종합복지관에서 열린 전동스쿠터 전달식에서 ㈜케어라인 임직원과 전남지체장애인협회 임직원이 기념사진을 촬영하고 있다. 전남지체장애인협회 제공

AD
원본보기 아이콘

전남지체장애인협회는 16일 전남 장성군장애인종합복지관에서 ㈜케어라인과 함께 '후원물품 전달식'을 개최했다고 밝혔다.


이날 행사에는 김종택 협회장을 포함한 전남협회 임원 및 22개 시·군지회장과 최대헌 케어라인 부대표이사 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 전달식은 케어라인의 사회공헌 활동 일환으로 마련됐다. 케어라인은 장애인의 이동권 보장과 일상 자립을 돕기 위해 2026년형 신모델 '나드리 M-100' 전동스쿠터 10대를 협회에 기탁했다.


앞서 케어라인은 지난달 30일 한국지체장애인협회와 업무 협약을 맺고 장애인의 사회 참여 촉진을 위한 공헌 모델을 발굴하기로 약속한 바 있다. 이번 전남협회 전달은 해당 협약에 따른 실질적인 실천의 첫걸음이다.


전남지체장애인협회는 앞으로도 다양한 기업 및 지역사회와 협력해 장애인 권익 증진과 자립 지원 사업을 확대해 나갈 방침이다.

최대헌 케어라인 부대표이사는 "지난 40년간 지켜온 '자유로운 이동'이라는 가치가 전남 지역 장애인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.


김종택 전남지체장애인협회장은 "이동권은 장애인의 삶의 질과 직결되는 핵심 권리"라며 "뜻깊은 후원에 감사드리며, 꼭 필요한 분들에게 공정하게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

올해 공공기관 투자 70조원 역대 최고…"필수 서비스 적기 공급"

새로운 이슈 보기