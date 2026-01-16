본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

동의대 일학습병행사업단, 2025 성과보고회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.16 15:57

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19개 기업·41명 참여… 산업 맞춤형 실무교육 성과 공유

동의대학교 일학습병행사업단(단장 이상필)은 지난 12일 부전동 이리스웨딩홀＆뷔페 골드룸에서 '2025년도 일학습병행 성과보고회'를 개최했다.

동의대 일학습병행사업단이 2025년 성과보고회를 갖고 있다. 동의대 제공

동의대 일학습병행사업단이 2025년 성과보고회를 갖고 있다. 동의대 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 성과보고회에는 전경란 동의대 교학부총장과 이철균 학생지원처장, 이진경 공과대학장을 비롯해 참여학과 교수와 학생, 한국산업인력공단 부산본부 박원대 기업인재혁신부장, 유진금속 전종섭 대표 등 15개 기업체와 유관기관 관계자 100여명이 참석했다.


동의대는 2025년 한 해 동안 41명의 학생과 19개 지역 기업이 일학습병행사업에 참여해 대학 교육과 기업 현장 교육을 병행하는 산업 맞춤형 실무 인재 양성 성과를 거뒀다. 이날 행사에서는 우수 운영 사례 발표와 함께 참여 기업과 학생들을 대상으로 한 시상식도 진행됐다.

최우수 학습기업에 수여되는 총장상은 유진금속과 솔바테크놀러지가 선정됐으며, 학습근로자 부문 총장상은 컴퓨터공학과 김권수 학생이 수상했다.


또 기계공학과 이두희, 금속소재공학과 송영빈 학생은 한국산업인력공단 부산지역본부장상을 받았고, 조선해양공학과 조영진·최수영, 컴퓨터공학과 제병구 학생은 학생지원처장상을 수상했다. 조선해양공학과 남연식, 기계공학과 변지민, 컴퓨터공학과 박병민·이상수·최시우 학생에게는 IPP사업단장상이 돌아갔다.


이상필 동의대 일학습병행사업단장은 "2026년에도 산업현장 중심의 실무 교육을 강화해 학생과 기업 모두가 만족할 수 있는 취업 성과를 창출할 것"이라며 "청년 고용 지원을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

올해 공공기관 투자 70조원 역대 최고…"필수 서비스 적기 공급"

새로운 이슈 보기