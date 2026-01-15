본문 바로가기
국방·외교

병무청, 올해 병역판정검사 시작…대상자 25만명

유제훈기자

입력2026.01.15 13:47

시계아이콘00분 29초 소요
병무청은 2026년도 병역판정검사를 오는 12월23일까지 실시한다고 15일 밝혔다.


병무청에 따르면 올해 병역판정검사 대상은 올해 19세가 되는 2007년생, '20세 검사 후 입영'을 신청한 2006년생, 병역판정검사 연기자 등 약 25만명이다. 2007년생 중 올해 병역판정검사를 희망하는 사람은 '19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인 선택'을 신청할 수 있으며, 20세(2027년)에 병역판정검사를 받고 입영하기를 희망하는 사람은 '20세 검사 후 입영'을 신청할 수 있다.

병무청, 올해 병역판정검사 시작…대상자 25만명
병역판정검사는 기본검사(심리검사, 혈액·소변검사, 영상의학검사, 신장·체중 측정, 혈압 및 시력검사 등) 후 과목별 병역판정검사전담의사가 정밀검사를 실시해 신체 등급을 판정하고, 이에 따라 병역처분이 결정된다.


한편 올해부터는 병역판정검사 시 본인 확인을 강화한다. 접수 단계에서는 키오스크를 통해 공적 신분증(주민등록증, 운전면허증)의 진위를 확인하고 본인 동의를 거쳐 신분증과 얼굴을 전자적으로 대조한다.


홍소영 병무청장은 "병역판정검사를 통해 병역 이행 형태를 결정하는 만큼 정확한 검사가 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "강화된 본인확인을 통해 병역판정검사의 공정성과 신뢰성을 높일 것"이라고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
