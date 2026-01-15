본문 바로가기
서울~울릉도 1시간 시대…섬에어, '지방 연결' 비행기 띄운다

전영주기자

입력2026.01.15 14:24

'큰 형' LCC와 경쟁하는 대신
지방·도서 잇는 네트워크 구축
상반기 김포~사천 노선 운항

지역항공 모빌리티(RAM)를 표방하는 신생 항공사 '섬에어'가 올해 상반기 도시와 섬을 1시간 이내로 연결하는 항공 서비스를 내놓는다. 지방·도서 지역 관광이나 비즈니스 수요를 채울 뿐 아니라 긴급 의료 서비스에도 기여한다는 방침이다.


최용덕 섬에어 대표는 15일 서울 강서구 김포국제공항에서 열린 1호기 도입식 행사에서 기자들과 만나 "올 상반기 김포~사천 노선을 시작으로 울산·대마도·울릉도·흑산도·백령도에 차례로 취항할 것"이라며 이같이 말했다.

15일 서울 강서구 김포국제공항에서 열린 섬에어 1호기 도입식 행사 . 섬에어

15일 서울 강서구 김포국제공항에서 열린 섬에어 1호기 도입식 행사 . 섬에어

최 대표는 "'큰 형님'인 저비용항공사(LCC)와 경쟁하는 대신 우리만 할 수 있는 노선에 집중하려고 한다"며 "국내 항공사들이 아직 취항하지 않은 섬이나 지방 같은 항공교통 소외지역을 위주로 취항하면서 지방공항 활성화에 기여하겠다"고 했다.


이날 섬에어는 최근 도입한 소형 항공기 'ATR 72-600' 기종을 공개하면서 차별화했다. 이 기종은 72석을 갖춘 터보프롭(프로펠러) 항공기로 다국적 항공기업 에어버스를 모기업으로 둔 프랑스 ATR사가 제작했다. 1200m 안팎의 짧은 활주로에서도 이·착륙이 가능하도록 설계해서 단거리 항공 네트워크를 구축하는 데 적합하다.


일례로 2028년 개항 예정인 울릉공항이 활주로 길이가 1200m인 소형 공항이다. 일본 공항 중에서는 대마도를 비롯한 29곳이 짧은 활주로 탓에 LCC들이 주로 운용하는 보잉 737이 취항하지 못한다.

서울~울릉도 1시간 시대…섬에어, '지방 연결' 비행기 띄운다 원본보기 아이콘

섬에어는 소형기인 만큼 비용 효율적인 운항이 가능하다는 특징이 있다. 최 대표는 "항공사의 가장 큰 비용은 연료비인데 보잉 737은 김포~제주 노선에서 2.7t 규모 연료가 필요하지만 이 비행기는 650kg만 소모하면 된다"고 했다.


또 관광·비즈니스는 물론 긴급 의료 상황을 지원하는 운송수단으로 자리매김할 계획이다. 최 대표는 "신규 구매 계약한 기종은 후속 3열을 접으면 응급 이송용 들것을 설치 가능한 모델"이라며 "백령도에 취항하면 해병대 운송 수요가 많을 것으로 관측되고 울릉도의 경우 아예 병원이 없다"고 설명했다.


서울~울릉도 1시간 시대…섬에어, '지방 연결' 비행기 띄운다 원본보기 아이콘

가격은 다른 교통수단 대비 경쟁력 있는 수준으로 책정될 예정이다. 예컨대 서울에서 울릉도로 갈 땐 KTX와 페리 등을 합한 비용이 14만~15만원 수준인데 섬에어는 이와 비슷하게 가격을 책정하겠다는 설명이다. 최 대표는 "KTX가 들어가는 노선이면 이에 준해 가격을 책정하고, 다른 경쟁 항공사가 있다면 그보다는 가격 경쟁력이 있을 것"이라고 했다.


최 대표는 해외 투자은행(IB) 출신으로 자가용 조종사(PPL)와 사업용 조종사(CPL) 자격을 잇달아 취득한 뒤 2022년 11월 항공 스타트업을 창업했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

