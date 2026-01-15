동서대-부산벤처기업협회, 글로컬 Field캠퍼스 산학협력 맞손

동서대학교(총장 장제국)와 사단법인 부산벤처기업협회(수석부회장 곽영호)는 지난 9일 동서대 뉴밀레니엄관 글로벌룸에서 산·학 협력과 교류 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이 협약은 '동서-동아 글로컬 연합대학 Field캠퍼스 교육'의 하나로, 대학과 지역 산업계가 협력해 실무 중심 인재를 양성하고 공동 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이날 협약식에는 동서대 조대수 글로컬대학사업단장을 비롯해 김종건 교무부처장, 황기현 산학협력단장, 권경수 산학협력부단장, 김세화 융합교육지원센터장 등이 참석했다. 부산벤처기업협회에서는 곽영호 수석부회장과 최재영 빛가람시스템 대표, 이정우 업루트 대표, 박태옥 사무국장, 박현수 교육지원센터장 등 주요 관계자가 자리를 함께했다.

두 기관은 협약을 통해 ▲창의융합 실무인재 양성을 위한 Field 디그리 공동 인증 ▲Field캠퍼스 확대 운영을 위한 인적·물적 자원 교류 ▲문화콘텐츠 특화 Field캠퍼스를 중심으로 한 지·산·학 R＆D 공동 추진 ▲공유·협력 생태계 조성을 위한 지·산·학 협력 강화 등에 힘을 모으기로 했다.

조대수 글로컬대학사업단장은 "Field캠퍼스는 대학이 지역 전략산업의 성장 과정에 직접 참여하는 교육 모델"이라며 "학생들이 산업 현장에서 실무를 배우고 지역 기업으로 취업하는 선순환 구조를 통해 기업의 인력난과 학생의 진로 불안을 동시에 해소할 수 있을 것"이라며 "산업과 대학이 상호 보완적으로 성장하는 협력 모델이 지역 산업 생태계의 지속가능성과 경쟁력을 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다.





