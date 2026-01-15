본문 바로가기
대한항공·아시아나, 임직원 자녀와 안전체험행사

오현길기자

입력2026.01.15 09:00

수정2026.01.15 09:01

지진·화재 상황 대처…대중교통 비상탈출 실습

대한항공 아시아나항공 은 임직원 가족의 안전 의식을 높이고 생활 속에서 발생할 수 있는 재난·사고 대응 능력을 향상하기 위한 '자녀와 함께하는 안전체험' 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.


대한항공·아시아나항공 임직원 및 임직원 자녀들이 14일 서울 강서구 마곡안전체험관에서 ‘자녀와 함께하는 안전체험’ 행사에서 기념사진을 촬영하고 있다. 대한항공

대한항공·아시아나항공 임직원 및 임직원 자녀들이 14일 서울 강서구 마곡안전체험관에서 ‘자녀와 함께하는 안전체험’ 행사에서 기념사진을 촬영하고 있다. 대한항공

지난 14일 열린 이 행사에는 대한항공·아시아나항공 임직원 및 임직원 자녀 총 100명을 참여했으며, 오는 21일과 27일 진행한다.

대한항공은 최우선 가치로 삼고 있는 '안전'의 중요성을 임직원들의 일상에서도 중요한 가치로 자리매김할 수 있게 하자는 취지로 행사를 진행했다. 참가자들은 서울 강서구 마곡안전체험관에서 교통안전, 학생 안전, 재난 안전, 응급처치 교육 등 다양한 프로그램을 체험했다.


대한항공 관계자는 "임직원과 자녀들이 함께 안전의 중요성을 되새기는 것은 물론, 재난에 대처하는 방법을 익히고 경험해보는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다"며 "임직원들에게 안전 문화 정착을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
