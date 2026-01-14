본문 바로가기
여수시, 관광사업체 경영안정 위한 융자 지원 나서

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.14 13:35

26일 까지 신청… 시설운영자금 저리 활용 가능

전남 여수시가 전라남도와 함께 관광업계의 경영 안정과 관광산업 경쟁력 강화를 위해 2026년도 전라남도 관광진흥기금 융자지원 신청을 접수한다고 밝혔다.


관광진흥기금은 도내 관광사업체를 대상으로 시설 개선, 운영자금 등을 저리로 융자 지원하는 제도로, 관광산업 활성화와 지역 경제 회복을 도모하기 위해 마련됐다.

여수시가 전라남도와 함께 관광업계의 경영 안정과 관광산업 경쟁력 강화를 위해 2026년도 전라남도 관광진흥기금 융자지원 신청을 접수한다. 여수시 제공

여수시가 전라남도와 함께 관광업계의 경영 안정과 관광산업 경쟁력 강화를 위해 2026년도 전라남도 관광진흥기금 융자지원 신청을 접수한다. 여수시 제공

이번 지원 대상은 「관광진흥법」에 따라 등록·지정된 관광사업체로 관광숙박업, 관광펜션업, 야영장업, 관광유람선업, 여행업 등 도내 관광 관련 사업체가 해당된다.

지원내용은 시설자금 및 운영자금 융자로 사업 유형에 따라 융자한도와 조건이 다르게 적용된다.


신청 기간은 오는 1월 26일까지며, 신청을 희망하는 사업자는 전라남도 누리집 또는 여수시 누리집을 통해 공고문을 확인한 후 관련 서류를 제출하면 된다.


자세한 지원 조건과 절차는 전라남도 관광과 또는 여수시 관광과로 문의하면 안내받을 수 있다.

여수시 관계자는 "전라남도 관광진흥기금 지원을 통해 관광사업체의 경영 부담 완화와 관광인프라 개선 및 서비스 품질 향상으로 여수 관광의 경쟁력 강화가 기대한다"라며, "관내 관광사업체들의 적극적인 관심과 참여 바란다"고 전했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
