본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영주시, 지난해 고향사랑기부금 43억원 돌파… 경북 기초지자체 중 1위

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.09 11:57

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전년 대비 440% 급증… 사과·한우 답례품 전략 주효

고향을 향한 마음이 숫자로 증명됐다.


경북 영주시는 2025년 고향사랑기부금 모금액이 총 43억원을 돌파하며 경북도 내 기초자치단체 가운데 가장 높은 실적을 기록했다고 전했다.

영주시가 김천농협 고향사랑기부금 기탁식을 갖고 있다. 영주시 제공

영주시가 김천농협 고향사랑기부금 기탁식을 갖고 있다. 영주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이는 지난해 모금액 8억원 대비 약 440% 증가한 수치로, 고향사랑기부제 시행 첫해인 2023년부터 2025년까지의 누적 모금액은 55억원에 달한다.

영주시는 사과와 한우 등 지역 대표 특산물을 중심으로 한 답례품 운영과 함께, 기부자의 선택 폭을 넓히기 위해 다양한 품목을 체계적으로 구성·운영한 전략이 성과로 이어졌다고 분석했다.


특히 답례품에 대한 기부자 의견을 상시 모니터링하고, 신속한 개선과 피드백 체계를 구축하는 등 기부자 중심의 운영 방식을 지속적으로 강화해 온 점이 주효했다는 평가다.


영주시는 모금 확대에 그치지 않고 기부금의 투명하고 책임 있는 운용에도 힘써왔다. 지난해에는 탄소중립카페 시범 조성과 분만 취약지 산부인과 노후 장비 교체 지원 등 지역 주민이 체감할 수 있는 사업에 기부금을 활용하며 제도의 취지를 살렸다.

또 올해 91세인 최고령 기부자 송 모 씨가 참여하면서, 고향사랑기부제가 세대와 지역을 넘어 고향을 잇는 제도로 자리 잡고 있음을 보여줬다.


영주시 관계자는 "43억원 달성과 경북도 내 1위 성과는 영주를 응원해 준 기부자 한 분 한 분의 참여 덕분"이라며 "기부금이 지역 발전과 시민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 책임 있게 운용하겠다"고 말했다.


영주시는 기금사업 다각화를 통해 고향사랑기부제가 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적인 노력을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

쭉쭉 살 빠질 때는 좋았는데…비만 치료제의 역습

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

강아지와 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 2명 찾았다…경찰 소환 통보

중학교 급훈에 '중화인민공화국' 문구…"여기가 중국이냐" 발칵

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프, "작년 조지아 현대차 공장 이민단속 마음에 안들어"

새로운 이슈 보기