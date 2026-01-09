본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]파마리서치, 내수·해외 고른 성장 전망에 5%↑

이승진기자

입력2026.01.09 09:40

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9일 파마리서치 가 장 초반 강세다. 증권가에서 해외 매출 고성장 전망을 내놓자, 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.


이날 오전 9시34분 파마리서치는 전 거래일 대비 2만5000원(5.41%) 오른 48만7500원에 거래되고 있다.

[특징주]파마리서치, 내수·해외 고른 성장 전망에 5%↑
AD
원본보기 아이콘

키움증권은 이날 보고서를 내고 파마리서치의 지난해 4분기 호실적을 예상했다. 매출액은 전년 동기 대비 48.1% 증가한 1527억원, 영업이익은 같은 기간 83% 오른 617억원으로 전망했다.

신민수 키움증권 연구원은 "'리쥬란'의 내수 성장과 수출이 골고루 진행되며 다시금 분기 대비 성장세를 이어나갈 것"이라면서 "화장품도 국경을 막론하고 전년 대비 60% 이상의 성장세를 기록하며 '리쥬란' 브랜드의 위치를 공고히 할 것으로 판단한다"고 설명했다.


신 연구원은 파마리서치에 대한 투자의견 매수와 목표주가 70만원을 유지했다.


정희령 교보증권 연구원은 이날 보고서에서 "내수 의료기기 실적은 전분기 대비 회복세 입증하며, 3분기 내수 부진은 의료 파업 영향 존재했음을 입증했다"면서 "2026년은 ▲신규 국가인 유럽향 수출 시작 ▲미국향 화장품 성장 초입 단계로 업사이드 룸 존재 ▲중동/남미 등 기존 수출국 외 신규 성장 동력이 고성장을 이끌 것으로 전망한다"고 말했다.

정 연구원은 "12월 수출입데이터 발표 및 4분기 실적 기대감으로 반등을 시작했다. 2026년 기준 P/E 20배로 밸류에이션 매력도 부각되는 구간"이라면서 투자의견 매수와 목표주가 80만원을 유지했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

아파트 한채 값이 1100만원 어디?…강남 한채 팔면 770채 산다

"장난감 이름 잘 외우는 반려견, 주인 대화 엿듣고 단어 배울 수도"

"뉴진스 살려줘" 요청 폭주에…미스터비스트 "뭘 해달라는건지 모르겠어"

몬탈치노 떼루아의 입맞춤…1년을 한 병에 담았다

손종원 셰프의 손맛'5000원대' 편의점 집밥

홍등 밝혔던 그 곳…'평당 7000만원' 불밝혔다

새로운 이슈 보기