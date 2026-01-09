[특징주]파마리서치, 내수·해외 고른 성장 전망에 5%↑

9일 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 485,500 전일대비 23,000 등락률 +4.97% 거래량 91,039 전일가 462,500 2026.01.09 09:36 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감[특징주]파마리서치, '호실적 지속' 전망에 6%대 급등 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다. 증권가에서 해외 매출 고성장 전망을 내놓자, 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시34분 파마리서치는 전 거래일 대비 2만5000원(5.41%) 오른 48만7500원에 거래되고 있다.

키움증권은 이날 보고서를 내고 파마리서치의 지난해 4분기 호실적을 예상했다. 매출액은 전년 동기 대비 48.1% 증가한 1527억원, 영업이익은 같은 기간 83% 오른 617억원으로 전망했다.

신민수 키움증권 연구원은 "'리쥬란'의 내수 성장과 수출이 골고루 진행되며 다시금 분기 대비 성장세를 이어나갈 것"이라면서 "화장품도 국경을 막론하고 전년 대비 60% 이상의 성장세를 기록하며 '리쥬란' 브랜드의 위치를 공고히 할 것으로 판단한다"고 설명했다.

신 연구원은 파마리서치에 대한 투자의견 매수와 목표주가 70만원을 유지했다.

정희령 교보증권 연구원은 이날 보고서에서 "내수 의료기기 실적은 전분기 대비 회복세 입증하며, 3분기 내수 부진은 의료 파업 영향 존재했음을 입증했다"면서 "2026년은 ▲신규 국가인 유럽향 수출 시작 ▲미국향 화장품 성장 초입 단계로 업사이드 룸 존재 ▲중동/남미 등 기존 수출국 외 신규 성장 동력이 고성장을 이끌 것으로 전망한다"고 말했다.

정 연구원은 "12월 수출입데이터 발표 및 4분기 실적 기대감으로 반등을 시작했다. 2026년 기준 P/E 20배로 밸류에이션 매력도 부각되는 구간"이라면서 투자의견 매수와 목표주가 80만원을 유지했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>