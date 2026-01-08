본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

모비스, 주총금지 가처분 피소…"인위적 주가 급등으로 차입 인수 시도"

장효원기자

입력2026.01.08 14:28

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
모비스, 주총금지 가처분 피소…"인위적 주가 급등으로 차입 인수 시도"
AD
원본보기 아이콘

코스닥 상장사 모비스 가 주주총회 개최금지 가처분 신청 소송이 제기됐다고 지난 7일 공시했다.


금융감독원 전자공시시스템에 따르면 원고 최모씨는 수원지방법원 성남지원에 오는 27일 예정된 모비스의 임시주주총회 개최를 금지한다는 내용의 가처분 신청 소송을 제기했다.

공시에 따르면 원고 측은 "모비스의 최대주주인 김지헌 대표와 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결한 혁신자산운용(대표 이주훈)은 인위적으로 모비스 주가를 급등시킨 후 주식담보대출을 통해 인수대금을 지급하고, 모비스 경영권을 취득하려는 목적이 있기 때문에 주주총회 개최를 금지해달라"고 주장했다.


앞서 지난해 2일 모비스의 최대주주인 김지헌 대표는 보유 주식 837만72주(26.02%)를 450억원, 주당 5376.3원에 혁신자산운용으로 양도하는 계약을 체결했다. 이와 함께 오는 27일 임시주주총회에서 혁신자산운용 측에 경영권도 넘기는 계약도 맺었다.


이에 대해 모비스 측은 "정상적인 기업 경영과 의사결정 절차를 방해하고, 주주들의 권익을 훼손하려는 시도"라며 "법률대리인을 통해 사실관계를 면밀히 검토하는 한편, 법과 절차에 따라 적극적으로 대응하겠다"고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹어 봤는데 마약 같아 끊기 어려워" 현직 의사 경고

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기