[오늘의신상]"여성 갱년기 신규 특허"…정관장 '화애락' 3종 리뉴얼

정관장 갱년기 여성건강 전문 브랜드 '화애락'이 대표 제품 3종을 업그레이드한 리뉴얼 제품 '화애락 진 토탈솔루션', '화애락 본 혈행포커스', '화애락 후 활력포커스'을 출시했다고 7일 밝혔다.

화애락은 2003년 출시 이후 20년 넘게 식약처로부터 인정받은 홍삼 기능성을 기반으로 여성의 건강 고민을 연구해왔다. 리뉴얼한 '화애락 진 토탈솔루션', '화애락 후 활력포커스'의 경우 정관장 화애락의 여성갱년기 신규 특허를 기반으로 갱년기 여성건강 전문성을 고도화했으며, '화애락 본 혈행포커스'까지 3종 모두 칼로리를 저감해 섭취 편의성을 개선하는 등 여성건강 고민에 대한 다양한 니즈를 대응했다.

'화애락 진 토탈솔루션'은 갱년기 여성 대표제품 '화애락 터닝미'의 리뉴얼 제품으로, 주원료는 식약처 기능성을 인정받은 홍삼을 사용하고, 부원료로는 'KGC여성건강특허조성물' 및 녹용추출액, 샤프란추출물분말, 저분자콜라겐펩타이드, 3대 베리 농축액(크랜베리·빌베리·엘더베리) 등이 포함됐다.

'화애락 후 활력포커스'는 '화애락 액티브미'를 리뉴얼한 제품으로, 갱년기 여성건강과 관절, 근육까지 복합케어가 가능하다. 'KGC여성건강특허조성물'과 기능성 원료인 구절초추출물, 마그네슘을 추가한 3중 기능성 프리미엄 제품이다.

'화애락 본 혈행포커스'는 '화애락 온미'의 리뉴얼 버전으로, 혈행 건강관리가 필요한 여성들을 위한 제품이다. 식약처로부터 혈행 개선 기능성을 인정받은 홍삼을 주원료로, 식물혼합농충액, 덩굴팥, 녹용, 유자, 진피, 약쑥 등 부원료를 추가했다.

정관장 관계자는 "화애락은 정관장의 35년 여성 건강연구를 바탕으로, 550만명 고객의 선택을 받아 기능성을 입증한 여성갱년기 대표 브랜드로서, 이번 리뉴얼을 통해 여성들의 변화하는 라이프스타일과 건강 니즈를 섬세하게 반영했다"며 "앞으로도 여성 건강에 대한 정관장의 전문성과 진정성을 기반으로 갱년기와 그 전후까지 여성건강 솔루션을 제공할 계획"이라고 말했다.

한편, 한국갤럽조사연구소가 지난 5월 발표한 '2025 성인 여성 건강기능식품 U&A 조사'에서 정관장 '화애락'은 갱년기 브랜드 상기도 1위를 기록했다.





