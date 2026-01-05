본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

네이버페이, IBK기업은행과 나라사랑카드 서비스출시…"간편결제 최초"

문채석기자

입력2026.01.05 10:19

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

PX 최대 50% 할인…Npay 포인트 10% 적립

네이버페이는 간편결제 업계 최초로 IBK 기업은행 과 함께 'New IBK나라사랑카드' 제휴 서비스를 선보인다고 5일 밝혔다.


네이버페이, IBK기업은행과 나라사랑카드 서비스출시…"간편결제 최초"
AD
원본보기 아이콘

IBK나라사랑카드는 국군 장병이 현역 복무기간 및 제대 후 체감할 수 있는 다양한 특별 혜택, Npay와 다양한 협력 서비스를 제공하는 상품이다.

그간 출시된 나라사랑카드 중 간편결제 기업과 함께 제휴 혜택을 선보이는 상품은 IBK나라사랑카드가 처음이다.


현역 장병에게 ▲PX 기본할인과 특별할인까지 최대 50% 할인을 해준다. 기업은행으로 군 급여만 받아도 통신요금 할인, 편의점, KTX·고속버스, 쿠팡·다이소·올리브영 통합쿠폰, 아웃백 최고 4만원 할인 등을 카드실적 조건 없이 받을 수 있는 '현역병 패키지'를 제공한다.


양사는 전략적 협력을 통해 IBK나라사랑카드를 Npay에 등록하고 온·오프라인 결제 시 Npay 포인트 10% 추가 적립혜택을 제공한다. 네이버·Npay 애플리케이션을 통해 병무청 검사 전에도 간편하게 사전신청할 수 있다.

향후 양사는 'Npay 커넥트'로 결제 인프라를 개선해 장병에게 안전하고 다양한 결제 경험을 제공할 예정이다. 웹3 기술을 활용해 국방·병무 행정 디지털 전환을 적극 지원할 계획이다.


전역 후에도 라이프스타일에 맞는 다양한 현장할인 및 청구할인 서비스를 제공한다. 편의점·대중교통·배달·PC방·어학시험·서점·게임 등 가맹점에서 할인해준다. 해외에서도 유용하게 쓰도록 해외 이용 수수료를 면제한다.


류정원 Npay 페이먼트마케팅 리더는 "기업은행과의 제휴를 통해 장병이 국방의 의무를 다할 때도 Npay 혜택을 제공하는 데 주력했다"며 "향후 제휴를 지속 강화해 장병이 체감할 수 있는 혜택을 늘리도록 노력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기