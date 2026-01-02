[신년사]김성환 한투 사장 "이제 시작일 뿐…아시아 1등 도약할 것"

김성환 한국투자증권 사장은 2일 신년사를 통해 "대한민국 1등을 넘어 아시아 넘버 1로 가는 여정은 이제 시작"이라며 새해 경영방침으로 '경계를 넘어서자(Beyond Boundaries)'를 제시했다.

김성환 한국투자증권 사장이 2일 서울 여의도 본사에서 열린 시무식에서 신년사를 하고 있다.

김 사장은 "2025년 우리 회사는 대한민국 금융 역사에 길이 남을 전무후무한 실적을 달성했다. 누구도 넘볼 수 없는 압도적 1등의 위업"이라면서도 "It's just beginning. 우리의 성장은 이제 막 시작됐다"고 밝혔다.

그는 "우리가 바라봐야 할 곳은 좁은 대한민국 시장이 아니라 글로벌 거인들이 각축전을 벌이는 세계 무대"라며 "그들과 비교하면 우리는 아직 배고픈 도전자이며, 가야 할 길이 먼 개척자일 뿐"이라고 짚었다.

이에 따라 ▲자본과 비즈니스의 경계 ▲국경의 경계 ▲업의 경계를 넘어설 것을 제시했다. 먼저 김 사장은 "종합투자계좌(IMA)를 토대로 증권사의 강점인 기업 금융과 혁신 투자를 시행할 것"이라며 "IMA는 우리의 신규 수익원인 동시에 대한민국 성장 동력으로 일익을 담당할 것"이라고 말했다. 이어 "IMA사업에 있어 무엇보다 중요한 것은 철저한 리스크 관리로 시장과 고객의 믿음을 깨지 않는 것"이라며 "금융소비자 보호와 운용 리스크 관리에 만전을 다해달라"고 당부했다.

또한 국경을 넘어 글로벌 자금의 중심으로 향할 것도 강조했다. 김 사장은 "단순히 해외에 나간다는 뜻이 아니다"라며 "전 세계의 매력적인 투자 기회를 자유롭게 다루고 글로벌 자금이 KIS 플랫폼을 통해 흐르게 만들어야 한다"고 촉구했다.

마지막으로 업의 경계를 넘어설 것을 주장했다. 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 '금융 라이선스를 가진 테크 기업'으로 거듭나야 한다는 설명이다. 그는 "AI는 단순한 지원도구가 아니라 업의 경계를 부수고 새로운 수익의 영토로 나가게 하는 강력한 무기"라며 "남들보다 한발 앞선 기술 도입과 신사업 발굴로 내일의 수익원을 만들어야 한다"고 당부했다.

김 대표는 "이 모든 경계 확장의 토대는 단 하나, '고객'임을 절대 잊어서는 안 된다"면서 "우리가 넘어서는 그 모든 경계가 대한민국 금융의 새로운 영토가 될 것"이라고 강조했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



