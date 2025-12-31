본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]산은캐피탈

문채석기자

입력2025.12.31 18:18

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<승진>

◆임원

▲기획관리본부장 전무 조승현 ▲영업지원본부장 상무 임근석 ▲리테일금융본부장 상무보 염정호 ▲준법감시인 상무보 문호봉


<전보>

◆임원

▲투자금융본부장 상무 김종일





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜 '흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기