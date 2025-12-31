본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

내년 1월2일 광주시·전남도 '통합추진선언문' 발표…행정통합 속도

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.31 15:39

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남도, 행정통합추진기획단 구성도

사진 왼쪽부터 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사

사진 왼쪽부터 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사

AD
원본보기 아이콘

광주·전남 행정통합 추진에 뜻을 모은 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사가 시·도 행정통합추진선언문(이하 통합추진 선언문)을 발표할 것이란 전망이 나왔다.


31일 전남도 등에 따르면 김 지사와 강 시장은 내년 1월 2일 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배할 예정이다. 참배를 마친 뒤 두 단체장은 광주·전남 행정통합을 위한 '통합추진 선언문'을 발표할 것으로 전해졌다.

선언문을 발표할 구체적인 장소나 시간은 협의 중이지만, 5·18민주묘지에서 선언할 가능성이 크다는 관측이 나온다.


전남도는 지난해 11월 발표된 대전·충남 통합 지방자치단체 출범 추진을 위한 공동선언문을 바탕으로 선언문에 담길 내용을 검토 중으로 알려졌다.


앞서 김 지사는 30일 실·국장 정책회의에서 "광주·전남의 대부흥을 위해선 광주·전남 대통합이 필요하다. 행정통합추진기획단을 조속히 설치하라"고 지시한 바 있다.

이에 따라 전남도는 1월 초 행정부지사 권한대행인 윤진호 기획조정실장을 단장으로 하는 행정통합추진기획단을 구성할 방침을 세웠다.


강기정 광주시장도 전남도와 공동으로 행정통합 추진단을 구성할 뜻을 밝혀 1월부터 행정 통합 논의가 본격화할 전망이다.


전남도 관계자는 "광주시와 협의해 통합추진 선언문 발표를 비롯한 행정통합을 위한 후속 조치를 준비하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜 '흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기