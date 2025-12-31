익산시, 노인양로시설 '신광의집' 기능보강 완료

복권기금 3억 투입…보일러·전기설비 등 교체

전북 익산시가 복권기금 3억원을 지원받아 노인양로시설인 '신광의집' 기능보강사업을 완료했다.

익산시청 전경. 익산시 제공

31일 시에 따르면 이번 사업은 올해 지방자치단체 복권기금사업에 선정돼 추진됐으며, 노후 사회복지시설의 안전성 강화와 생활환경 개선을 목적으로 한다.

시는 노후 보일러를 고효율 설비로 교체해 겨울철 난방 불편을 해소하고, 고압수전설비와 분전함을 포함한 전기배선을 전면 개선해 화재 등 안전사고 예방 효과를 높였다.

또 창호 교체를 통해 단열 성능을 강화했으며, 에너지 효율 개선에 따라 공공요금 절감 효과도 기대되고 있다.

시 관계자는 "이번 사업은 복권기금이 지역 어르신 복지로 환원된 의미 있는 사례이다"며 "앞으로도 복권기금 등 국·도비 재원을 적극 활용해 노인복지시설의 안전 확보와 환경 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 복권기금은 복권 수익금을 재원으로 사회적 약자 지원과 공익사업에 사용되고 있다. 익산시는 이를 활용해 노인·아동·장애인 등 취약계층을 위한 복지 기반을 지속적으로 확충하고 있다.





호남취재본부 백건수 기자



