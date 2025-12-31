본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경제

머스크 "xAI, 새 데이터센터 건물 '매크로하더' 매입"

이승형기자

입력2025.12.31 13:47

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"연산용량 2GW로 늘어나"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 미국 미시시피주에 새 데이터센터 건물을 매입했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

머스크 CEO는 30일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "xAI가 '매크로하더(Macrohardrr)'로 불리는 세 번째 (데이터센터) 건물을 매입했다"며 "훈련용 연산 용량이 거의 2기가와트(GW)에 달하게 된다"고 밝혔다.

해당 건물은 약 81만 제곱피트(약 7만5000㎡) 규모의 창고로, 데이터센터로 전환하는 공사를 진행할 계획이다. 이에 따라 머스크 CEO는 그간 여러 차례 밝혀온 대로 데이터센터에서 100만개의 그래픽처리장치(GPU)를 가동하겠다는 목표에 다가서게 됐다.


미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션에 따르면 xAI가 새로 사들인 건물은 테네시주 멤피스에 있는 기존 데이터센터 '콜로서스2'와 바로 이웃한 건물이다. 두 건물은 주 경계선을 사이에 두고 콜로서스2는 행정구역상 테네시주 멤피스에, 신규 건물은 미시시피주 사우스헤이븐에 각각 자리 잡고 있다. 멤피스 주민들은 xAI가 전력을 공급하기 위해 설치한 가스 터빈이 대기 오염을 악화시켰다고 주장하고, 지역 정치인들도 이에 동조하는 등 현지에서 반 xAI 기류가 확산하고 있다. 반면 미시시피주에서는 현재까지 xAI를 환영하는 것으로 알려졌다.


새 데이터센터에 붙은 매크로하더라는 명칭은 '매크로하드(Macrohard)'라는 별칭을 지닌 콜로서스2가 확장을 통해 더 강력해졌다는 의미를 담은 것으로 보인다. '크고 단단하다'는 뜻의 매크로하드는 '작고 부드럽다'는 뜻으로 읽힐 수 있는 마이크로소프트(Microsoft·MS)를 뒤집은 것이다. 이는 MS와 경쟁할 수 있는 소프트웨어 기업을 만들겠다는 머스크 CEO의 목표를 담은 것으로 풀이된다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

신기록 행진 '금속 전성시대'내년에도 반짝반짝 빛날까

'악성' 미분양 3만가구 육박…13년만 최대치

새로운 이슈 보기