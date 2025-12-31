"내 캐리어 언제 나올까?"…인천공항, 수하물 수취시간 안내

빅데이터 기반 세계 최초 서비스

T1서 시범운영…내년 T2로 확대

인천국제공항공사가 도착 수하물의 수취시간을 알려주는 빅데이터 기반 안내 서비스를 전 세계 공항 중 최초로 도입했다고 31일 밝혔다.

인천공항 제1여객터미널 1층 도착 수하물 수취장에 설치된 전광판을 통해 수하물이 나오기 시작하는 예상시간과 수하물이 나오기까지 전 과정의 진행률을 볼 수 있다.

이는 공사가 자체 개발한 신규 서비스로 과거 누적된 빅데이터와 항공편의 운항정보를 반영해 수하물의 이동 소요시간을 실시간 분석했다.

여객 입장에서 수하물의 실제 수취시간을 예측해 주는 서비스는 전 세계 공항 중 인천공항이 처음이다. 네덜란드 스키폴공항 등 일부 해외 공항은 도착 수하물이 수하물 처리장치에 투입되는 시간을 알려주는 서비스만 제공 중이다.

이번 서비스 도입으로 예상 수하물 수취시간을 예측할 수 있어 불필요한 대기시간이 감소하고 지하철·공항버스 같은 연계 교통편 이용 시 편의성이 높아질 전망이다.

공사는 시범운영을 거쳐 내년에는 제2여객터미널까지 서비스 운영을 확대할 계획이다. 또 인천공항 애플리케이션 '인천공항+'에서 해당 서비스를 이용할 수 있도록 내년 상반기까지 시스템 개발을 완료할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "전 세계 공항 중 최초로 도입한 이번 서비스를 통해 여객 편의가 크게 향상될 것"이라며 "앞으로도 디지털 대전환을 바탕으로 여객 맞춤형 서비스 혁신을 지속하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>