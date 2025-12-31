본문 바로가기
내년부터 전국시도교육감협의회→대한민국교육감협의회 명칭 변경

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.31 10:22

전국시도교육감협의회(회장 강은희 대구교육감)는 31일 2026년 새해를 맞아 '교육가족 및 국민 여러분께 드리는 신년사'를 발표했다.


강은희 협의회장은 신년사를 통해 "2026년은 '교육의 기본은 더 단단하게, 미래를 향한 혁신은 더 과감하게' 실현하고자 한다"라며 3가지 중점 추진 과제를 발표했다.

강 회장은 "첫째, 진정한 지방교육자치 실현에 힘쓰겠다"라며, "국민의 걱정이 아닌 신뢰와 안심을 주는 교육으로 나아가기 위해, 교육현장의 작은 목소리에도 귀 기울이며 현실성 있는 대안을 함께 만들어가겠다"고 했다.

강은희 대한민국시도교육감협의회장

강 회장은 이어 "둘째, 따뜻하고 안전한 교육환경을 조성해 학생이 자유롭게 질문하고 탐구하는 수업이 정착하고, 교사가 수업과 생활지도에 전념할 수 있도록 교육 여건을 개선하겠다. 셋째, 신뢰와 화합을 바탕으로 미래교육을 열어가기위해 인공지능 시대에 발맞춰 디지털 교육 전환을 적극 추진하되, 그 중심에는 인간다움과 공동체의 가치가 자리하도록 하겠다"고 밝혔다.


한편, 2026년 새해부터 '전국시도교육감협의회'에서 '대한민국교육감협의회'로 협의회 명칭이 변경된다. 협의회 명칭 변경은 지난 105회 총회(11월 20일, 경남 통영)에서 의결됐으며, 다른 지방자치단체와 같이 명칭의 일관성을 갖추고, 협의회의 위상을 한층 높이기 위한 결정이다. 또, 협의회 명칭 변경을 통해 지방교육자치의 역할과 활동 범위를 더욱 확장해 더 나은 교육환경을 만들어가고자 하는 의지가 담겨 있다고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
