에스넷시스템, '시스코 파트너 서밋 2025'서 국내 유일 'Korea Partner of the Year' 수상

AI 인프라 전문기업 에스넷 에스넷 038680 | 코스닥 증권정보 현재가 3,400 전일대비 20 등락률 +0.59% 거래량 19,625 전일가 3,380 2025.12.31 09:39 기준 관련기사 에스넷그룹, CES 참관단 '원클럽 3기' 발대식 개최…차세대 글로벌 리더 육성에스넷시스템, 시스코와 성균관대 새 연구센터에 차세대 네트워크 인프라 구축에스넷시스템, SKT '2025 최우수 협력사 시상식'서 시너지 부문 2년 연속 수상 전 종목 시세 보기 close 시스템(대표 박효대·이남작)이 '시스코 파트너 서밋 2025(Cisco Partner Summit)'에서 'Korea Partner of the Year'를 수상했다고 31일 밝혔다. 국내 파트너사 가운데 해당 상을 수상한 기업은 에스넷시스템이 유일하다.

에스넷시스템이 수상한 'Korea Partner of the Year'는 아시아태평양·일본·중국(APJC) 지역 내에서 시스코의 혁신 기술 도입, 고객 가치 창출, 비즈니스 성장 기여도 등을 종합적으로 평가해 각 지역을 대표하는 뛰어난 성과를 거둔 파트너에게 수여되는 권위 있는 상이다.

에스넷시스템은 시스코와의 오랜 협력을 바탕으로 AI 인프라, 네트워크, 보안, 통합 가시성 서비스 구축 역량을 발휘하며 차세대 인프라 구축 역량을 강화해 왔다. 시스코의 포트폴리오를 고객 환경에 최적화해 적용하고, 컨설팅 및 설계부터 구축·운영까지 아우르는 End-to-End 통합 IT 서비스를 통해 시스템 안정성과 비즈니스 효과를 동시에 높였다는 평가를 받았다. 또한 시스코 보안 및 AI 분야의 신기술 역량 확보와 자체 기술 센터인 'S2F 센터' 고도화를 통해 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.

이 같은 비즈니스 혁신으로 에스넷시스템은 엔터프라이즈 부문 네트워크 솔루션 확대와 공공 부문 클라우드·AI 솔루션 공급을 통해 성장세를 이어왔다. 엔터프라이즈 및 금융 고객의 차세대 인프라 구축을 중점적으로 지원했으며, 시스코와 협력해 국내 글로컬대학 사업을 성공적으로 수행하며 성균관대학교의 디지털 전환을 이끈 성과도 이번 평가에 긍정적으로 작용했다.

김기철 에스넷시스템 부사장은 "이번 수상은 시스코와의 오랜 파트너십을 기반으로 네트워크, AI, 보안 전반에 걸친 기술 역량과 실행력을 꾸준히 축적해 온 점이 평가받은 결과"라며 "앞으로도 에스넷시스템은 고객 현장에 실질적인 가치를 제공하는 디지털 인프라 파트너로서 역할을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



