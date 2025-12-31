광주시·전남도, 2026 남도학숙 입사생 725명 선발

내년 1월 2~16일 접수…수도권 재학생 대상

광주시와 전남도는 수도권 대학 재학생을 대상으로 2026년도 남도학숙 신규 입사생 725명을 선발한다. 원서 접수는 내년 1월 2일부터 16일까지 진행된다.

남도학숙. 광주시 제공

재단법인 남도장학회는 남도학숙 입사생으로 광주 362명, 전남 361명을 선발하고, 장애인 2명은 시·도 구분 없이 모집한다고 31일 밝혔다. 학숙별 모집 인원은 제1남도학숙(서울 동작구) 423명, 제2남도학숙(서울 은평구) 302명이다. 지원자는 희망 학숙을 선택해 지원할 수 있다.

대상은 보호자의 주민등록이 광주시 또는 전남도에 있고, 서울·인천·경기 지역 소재 대학에 재학 중인 대학생과 대학원생이다. 원서는 남도학숙 누리집에서 온라인 접수를 하거나, 보호자 주민등록지 기준으로 광주시 또는 전남도에 우편 제출할 수 있다.

선발 평가는 학교 성적 30%, 보건복지부 중위소득 기준에 따른 생활 정도 70%로 반영된다. 대학 신입생은 생활 정도를 100% 반영한다. 사회적 배려 대상자, 다자녀 가구, 보훈 대상자는 가점이 적용되며, 올해부터 '12·29 여객기 참사' 관련 특별법에 따라 희생자 자녀에게 가점 5점이 부여된다.

최종 합격자는 내년 2월 3일 남도학숙 누리집을 통해 발표된다. 탈락자는 예비자로 관리되며, 결원 발생 시 순번에 따라 입사 자격이 주어진다.

남도학숙은 광주시와 전남도가 공동 설립·운영하는 수도권 기숙시설이다. 1994년 제1학숙, 2018년 제2학숙이 개관했으며, 현재 제1학숙 850명, 제2학숙 604명 등 1,454명이 생활 중이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



