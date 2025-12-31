본문 바로가기
고양시, 쿼터니언 누리호 탑재 큐브위성 ‘PERSAT 01’ 교신 성공

이종구기자

입력2025.12.31 08:15

고양드론앵커센터 입주기업
3U 규격(10×10×30cm)
약 3kg급 초소형 해양 환경 관측 큐브 위성

경기 고양특례시(시장 이동환)는 고양드론앵커센터 입주기업인 항공우주기술 기업 ㈜쿼터니언이 한국형 발사체 누리호 4차에 탑재한 초소형 큐브위성 'PERSAT 01(퍼셋)'이 목표궤도 안착 후 지상국과의 교신에 성공했다고 31일 밝혔다.

㈜쿼터니언 송용규 대표. 고양특례시 제공

누리호 4차 발사에서 주탑재위성과 함께 실린 큐브위성 12기가 모두 교신에 성공한 가운데, ㈜쿼터니언의 'PERSAT 01'도 정상 작동이 확인되며 국내 민간기업이 자체 기술로 개발한 환경관측 위성이 국산 발사체를 통해 우주 환경에서의 성능 검증에 성공한 사례로 기록됐다.


'PERSAT 01'은 3U 규격(10×10×30cm), 약 3kg급 초소형 큐브위성으로, 제주도 및 한반도 주변 해역의 해양쓰레기 분포와 해류 패턴을 관측하는 임무를 수행한다.

이 위성은 향후 약 6개월간 제주 인근 해역을 중심으로 관측 데이터를 수집·전송해 해양쓰레기 이동 경로와 밀집 지역을 분석하는 데 활용될 예정이다. 또 지자체의 해양 환경관리 및 정책 수립에 기초 자료를 제공할 수 있는 환경관측 위성 플랫폼으로서의 역할을 수행하게 된다.


㈜쿼터니언은 한국항공대학교 항공공학전공 송용규 교수가 창업한 드론·우주기술 전문기업으로, 드론 제어 분야에서 축적한 하드웨어·소프트웨어 원천기술을 바탕으로 특수·상용드론을 설계·제작해 왔다.


이번 'PERSAT 01'개발에서는 충격·가속도·진동·열진공 등 엄격한 환경시험을 거쳐 모듈 단계 100% 국산화를 달성했으며, 설계·제조·조립·시험 전 과정을 국내 기술로 수행해 향후 수출용 레퍼런스를 확보했다.

시 관계자는"고양드론앵커센터 입주기업이 국산 발사체에 실린 큐브위성의 우주 교신 성공과 환경관측 임무 수행에 앞장선 것은 고양시가 드론을 넘어 우주 분야까지 아우르는 미래 모빌리티 거점 도시로 도약하고 있음을 보여주는 성과"라며 "입주기업과 대학·연구기관, 타 지자체와의 협력을 확대해 드론?위성 기반 공공서비스 모델을 지속적으로 발굴·지원하겠다"고 밝혔다.


시는 향후 앵커센터 입주기업의 위성·드론 융합 서비스 실증, 데이터 활용 모델 개발 등을 통해 K-드론·우주산업 선도 도시로서의 위상을 강화해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
