본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

수원시, 지역사랑상품권 우수 지자체 선정…4억원 특별교부세

이영규기자

입력2025.12.31 08:02

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 행정안전부 주관 '지역사랑상품권 발행 우수 지방정부'로 선정돼 특별교부세 4억원을 확보했다.


행정안전부는 지역사랑상품권을 발행하는 192개 지방정부를 대상으로 국비 지원 이전(2025년 1~4월)과 2차 추경 국비 지원 이후(9~10월) 발행 실적을 종합적으로 평가해 우수 지방정부에 인센티브를 지급한다.

수원시청

수원시청

AD
원본보기 아이콘

수원시는 지역경제 활성화를 위해 올해 수원페이 인센티브 예산을 역대 최대 규모로 편성했다. 30만원이었던 충전 한도를 50만원으로, 인센티브를 10%로 각각 확대했다. 설·추석 명절이 있는 1월과 10월은 인센티브를 20%로 늘렸다.


수원시 관계자는 "올해 수원페이를 역대 최대인 4600억원 규모로 발행하고, 인센티브 지급률을 확대하는 등 지역경제를 활성화하기 위해 박차를 가했다"며 "앞으로도 지역 상권에 온기를 불어넣을 수 있는 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

檢, 수능 '일타강사' 현우진·조정식… '문항 거래' 불구속 기소

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

새로운 이슈 보기