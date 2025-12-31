UAE, 사우디 예멘 공습 뒤 병력 철수…정면충돌 회피

UAE 한 발 물러서…STC는 여전히 완강

아랍에미리트(UAE)가 예멘에 주둔하는 병력을 모두 철수하겠다고 30일(현지시간) 밝혔다. 예멘 내전에서 정부군을 지원하는 사우디아라비아가 UAE의 지지를 받는 반대 세력을 최근 잇달아 공습하며 긴장이 고조된 상황에서 UAE가 정면충돌을 피한 것이다.

UAE 국영 WAM통신에 따르면 UAE 국방부는 성명에서 "예멘에 남아있는 테러대응팀을 자체적으로 해체한다"고 밝혔다. UAE 국방부는 2015년부터 예멘의 정통성 확립과 안보 달성을 위해 현지에 군을 파병했으며, 2019년 공식적인 임무가 종료된 이후로는 대테러 활동과 국제 파트너 협력을 위한 특수부대 일부 병력만 남았다고 설명했다. 또 이번 테러대응팀 해체가 "최근 상황 전개, 그리고 이것이 대테러 작전의 안전과 효율성에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려한 것"이라고 덧붙였다.

이에 사우디 내각은 "UAE가 STC 등 예멘 내 세력에 대한 군사·재정적 지원을 중단하기를 희망한다"는 입장을 냈다. 사우디 내각은 "UAE가 (사우디와) 양국 간 우호적 관계를 유지하기 위해 필요한 조치를 하기 바란다"며 "사우디는 양국 관계를 강화하고자 한다"고 밝혔다. 앞서 사우디는 지난 26일 예멘 분리주의 무장세력인 남부 과도위원회(STC)의 거점을 공습했으며, 이날도 예멘 무칼라 항구에 들어간 UAE 측 물자를 타격했다. 사우디는 예멘 정부군을, UAE는 과거 독립국이었던 남예멘의 부활을 추구하는 분리주의 세력인 STC를 지원해왔다.

사우디 외교부는 이날 공습 직후 성명에서 "형제국 UAE가 STC에 압력을 가해 사우디 남부 국경지대에서 군사작전을 개시하도록 한 것에 유감"이라며 UAE가 24시간 이내에 예멘에서 군대를 철수하라고 요구했다.

그러자 UAE 정부 대변인 아프라 알하멜리는 "사우디 안보를 위협하거나 국경을 겨냥해 군사작전을 펴도록 예멘 측에 압력을 가했다는 주장을 강력히 규탄한다"며 무칼라항에 무기가 하역됐다는 것도 사실이 아니라고 해명했다. 또 "UAE는 형제국인 사우디 왕국의 안보와 안정에 대한 확고한 의지를 표명한다"며 "사우디와 항상 긴밀한 협력을 유지하기 위해 노력할 것"이라고 강조하는 등 대결로 나아갈 의사가 없음을 확실히 했다.

다만 UAE의 지원을 받아온 STC는 여전히 완강하다. STC 대변인 안와르 알타미미는 "땅의 주인에게 자기 땅을 떠나라고 하는 것은 부당한 일"이라며 "우리는 방어 태세를 갖췄고, 우리에게 접근하는 모든 것에 대응하겠다"고 했다.





