[독자AI발표]NC AI "산업 전반 확산 가능한 특화 AI로…전문성·보안·효율 갖춰"

AI 모델 브랜드 '배키' 공개

"산업 특화 AI로 비즈니스 혁신"

100B급 모델 개발 완료…산업 현장서 포르젝트 진행

NC AI가 산업 특화 인공지능(AI) 모델을 통해 다양한 산업군의 AI 전환(AX)에 힘을 보탠다.

이연수 NC AI 대표는 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 과학기술정보통신부 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 발표회에서 "배키(VAETKI)의 산업 특화 AI를 통해 비즈니스를 혁신하는 독자 파운데이션 모델이 되고자 한다"면서 이같이 말했다.

이연수 NC AI 대표는 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 과학기술정보통신부 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 발표회에서 발표하고 있다. 이명환 기자

NC AI는 이날 AI 파운데이션 모델 브랜드를 '배키(VAETKI)'로 정하고 이를 처음으로 공개했다. 배키는 'Vertical AI Engine for Transformation of Key Industries'에서 따온 말이다. 다양한 디바이스에서 활용할 수 있는 '멀티 스케일'과 이미지, 음성 등 여러 종류의 데이터를 이해할 수 있는 '멀티모달' 모델을 지향한다.

이 대표는 "배키는 초거대모델부터 경량화모델, 시각언어모델(VLM)까지 현장 특성에 맞춘 멀티 스케일, 멀티 모달, 멀티 모달리티를 지원한다"라며 "다양한 산업 데이터를 수용하고 생성하며 각 산업군에 최적화된 특화 모델을 완성하도록 지원한다"라고 말했다.

이 대표는 "성공적인 산업 특화 AI를 위해서는 전문성과 보안, 효율성이 중요하다"면서 "이를 통해 산업 현장의 AX를 지원하고자 한다"고 말했다. 전문성은 산업 매뉴얼이나 판례와 같은 현장 특화 데이터를 통해 산업 현장의 상황을 AI가 이해할 수 있도록 해야 한다는 취지다. 보안은 기업 내부 전용망에 서버를 구축, 데이터를 원천 차단함을 뜻한다. 효율성은 경량 모델을 통해 운영 비용을 절감하면서 확보할 수 있다.

1단계 개발 역시 기존 목표를 초과해 달성했다. 이 대표는 "데이터와 모델, 확산의 3대 축에서 1단계 목표를 100% 초과 달성했다"며 "고품질 한국어 데이터 및 산업 특화 데이터를 확보해 100B(매개변수 1000억개) 규모의 거대언어모델(LLM) 개발을 마쳤고 28개 이상 산업 현장에서 확산 프로젝트를 수행하며 실질적인 성과도 내고 있다"고 말했다.

구체적으로 NC AI는 스마트팩토리 전환을 위한 프로젝트를 진행하고 있고, 현대오토에버와 산업 AI 기술 분야에서 협력하고 있다. 물류와 유통 분야에서는 포스코, 롯데와 함께 AX 프로젝트를 진행 중이고, 문화 콘텐츠 영역에서도 신규 지식재산권(IP) 지원 프로젝트를 이어가고 있다.

실제 서비스도 내놓고 있다. 맞춤형 음성 생성 서비스 '바르코 보이스'와 실시간 번역 서비스 '바르코 트랜스레이션'을 지난 22일 출시했다. 이보다 앞서 21일에는 3D 그래픽 생성 서비스인 '바르코 3D'를 공개했는데, 간단한 텍스트나 이미지 입력만으로 전문가 수준의 3D 캐릭터를 생성해 활용할 수 있다.

향후 계획 역시 밝혔다. 이 대표는 "2차에서는 200B(매개변수 2000억개)급 고성능 모델을 통한 글로벌 최고 성능(SOTA) 달성을 계획 중"이라며 "2026년 제조, 물류, 콘텐츠 분야에서 실증을 완료하고 이를 발판으로 2027년 글로벌 수준의 AI 안전성, 신뢰성 표준을 인증할 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



