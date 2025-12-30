전남도, 2026년 상반기 정기 인사 단행

국장급 등 총 54명 자리 옮겨

전남도청 전경 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 2026년 상반기 정기인사를 1월 2일자로 단행했다.

이번 인사는 공로연수 및 명예퇴직, 3~4급 승진과 부단체장 전출·입에 따른 조치로 국장급 승진 및 전보 11명, 준국장 및 과장급 43명 등 총 54명이 자리를 옮기거나 새로운 직책을 맡게 된다.

승진인사는 전문성, 업무연속성, 업무추진성과 등 직무역량과 도정기여도를 종합적으로 고려했으며, 전보인사는 조직의 안정과 전문역량 강화를 위해 최소화했다.

부단체장은 도와 시군간 소통과 협력을 최우선으로 고려해, 지역과 현장을 이해하고 정책 추진력과 조직관리 역량을 갖춘 인재를 배치했다.

특히 이번 인사에서는 농축산식품 분야의 전문성 강화를 위해 농업직렬 국장을 임명한 것과, 4급 승진자 19명 중 12명이 기술직과 연구직 등의 현장 중심 인사로 이뤄진 것이 눈에 띈다.

한편, 전남도는 5급 팀장급 이하 인사도 1월 12일까지 실시해 2026년 상반기 정기인사를 마무리할 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>