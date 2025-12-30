양주시-한마음혈액원, '찾아가는 헌혈버스' 운영…헌혈카페 유치 청신호

양주시, ‘찾아가는 헌혈버스’ 성료

두 달간 시민 202명 나눔 동참

경기 양주시가 지난 29일 헌혈카페 유치 추진의 일환으로 대한산업보건협회 한마음혈액원과 함께 양주시청에서 '찾아가는 헌혈버스'를 운영했다.

강수현 양주시장이 지난 29일 헌혈을 진행하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에는 시장과 부시장을 비롯해 시청 직원 36명이 헌혈에 동참하며 높은 참여율을 보였다.

양주시는 지난 11월부터 12월까지 총 7회에 걸쳐 헌혈버스를 운영했으며, 이 기간 누적 참여 인원은 202명에 달한 것으로 집계됐다. 이는 시민들의 적극적인 관심과 나눔 실천 의지를 보여주는 성과로 나타났다.

강수현 양주시장은 "헌혈버스 운영을 통해 두 달간 202명의 시민이 참여한 것은 양주시의 나눔 문화가 점차 확산되고 있음을 보여주는 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 관련 기관과의 협력을 강화해 헌혈카페 유치를 성공적으로 추진하고, 시민들이 생활 속에서 지속적으로 헌혈에 참여할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

양주시는 이번 운영 성과를 바탕으로 헌혈카페 유치가 긍정적으로 진행되고 있다고 설명하며, 앞으로도 헌혈 문화 확산을 위한 다양한 시책을 마련할 계획이다.

추가 운영 일정과 장소는 양주시청 누리집과 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 안내할 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



