野 김도읍 "계엄 사태 국민께 송구…초심 돌아가 쇄신할 것"

"계엄 동의한 사실 없어…철저히 성찰"

김도읍 국민의힘 정책위의장은 30일 12·3 비상계엄 사태와 관련해 "국민의힘이 배출한 대통령 재임 중 계엄 사태가 발생했다는 사실 그 자체에 대해 국민 여러분께 진정 송구하다"고 밝혔다.

김 정책위의장은 이날 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에서 추경호 전 원내대표의 구속 영장 기각을 언급하며 "국민의힘 구성원 그 누구도 계엄을 사전에 알지 못했고, 동의한 사실이 없다"고 말했다.

그러면서 "이와는 별개로 비상계엄 선포로 인해 국민 여러분께 혼란을 드린 점에 대해 참담한 심정으로 깊이 새기고 있다"고 강조했다.

김 정책위의장은 "이제 초심으로 돌아가 철저히 성찰하고 쇄신하겠다"며 "반헌법적·반민주적 이재명 정권에 맞서 자유민주 대한민국을 온전히 지키기 위해 국민의힘은 반이재명 전선 구축과 보수 대통합도 반드시 이뤄야 한다"고 강조했다.

이어 "올해 교수들이 선정한 사자성어 가운데 하나가 '천명미상'(天命靡常), 하늘의 뜻은 일정하지 않다는 행위, 즉 민심의 무서움을 알고 민심에 따라 행동해야 한다는 뜻"이라며 "더불어민주당은 지금이라 정치 공작과 반헌법적 행태를 멈춰야 한다"고 촉구했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



