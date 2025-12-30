GH, K-ESG 이행평가 부문 대상 수상

경기주택도시공사(GH)가 공공기관 ESG 경영평가에서 대상을 받았다.

GH는 30일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '제3회 한국공공ESG경영대상'에서 K-ESG 이행평가 부문 지방공기업 유형 대상을 수상했다고 밝혔다.

한국공공ESG경영대상은 한국공공ESG연구원이 주최하고 이소영 국회의원실이 주관, 국민연금공단이 후원한 행사다.

경기주택도시공사가 30일 한국공공ESG경영대상 시상식에서 공공기관 대상을 받았다. 경기주택도시공사 제공

GH는 이번 수상을 계기로 K-ESG 이행 수준을 한층 고도화하고, ESG 성과 관리 및 정보공시를 더욱 강화함으로써 도민과 이해관계자의 신뢰를 제고하는 데 주력할 계획이다.

김용진 GH 사장은 "이번 K-ESG 이행평가 대상 수상은 ESG 경영을 단순한 선언이 아닌 실제 이행과 성과로 관리해 온 노력의 결과"라며, "앞으로도 ESG 경영 내재화를 통해 경기도민의 삶의 질 향상에 기여하는 지속가능한 공공기관으로 도약하겠다"고 말했다.

GH는 이번 수상에 앞서 외부 전문기관 ESG 평가에서 A등급을 획득해 경영 수준을 객관적으로 입증했다. 지난 9월에는 '2025 국가공헌대상' ESG경영 부문에서 국토교통부 장관상을 받았다.





이영규 기자



