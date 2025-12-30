본문 바로가기
8500만원 든 친구 돈가방 낚아채고 "장난이다" 발뺌…40대 검거

윤슬기기자

입력2025.12.30 10:52

현금 인출 뒤 이동 방향 미리 알아
오토바이 타고 가로채, 절도 혐의 입건

친구의 돈 가방을 오토바이를 타고 낚아챈 혐의로 40대 남성이 검거됐다.


경찰이미지. 연합뉴스

30일 경기 분당경찰서는 절도 혐의로 A씨를 형사 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 4시께 성남시 분당구 야탑동의 한 주택가 도로에서 오토바이를 타고 40대 남성 B씨의 돈 가방을 가로채 달아난 혐의를 받는다. 돈 가방에는 B씨가 은행에서 인출한 8500만원이 들어 있었다.


경찰 조사 결과, A씨와 B씨는 친구 사이로 A씨는 B씨가 돈을 인출한 뒤 야탑동 쪽으로 이동할 것을 미리 알고 범행한 것으로 파악됐다.


당시 B씨는 헬멧을 쓰고 있던 A씨를 알아보지 못해 곧바로 경찰에 신고했다. 이후 출동한 경찰은 목돈을 인출한 것을 아는 사람이 있냐고 묻었고, B씨는 A씨를 떠올려 곧바로 연락했다.

전화를 받은 A씨는 범행을 시인하면서 "장난이었다"고 둘러댄 것으로 전해졌다.


이후 현장으로 돌아온 A씨는 돈을 그대로 돌려줬고, 경찰은 A씨를 임의동행해 절도 혐의로 입건했다.


A씨가 범행에 사용한 오토바이는 타인에게 빌린 것으로 조사됐다.


경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

