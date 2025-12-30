대부업 연체율 12.1% 유지…대출잔액 1% 증가

금감원, 상반기 실태조사 결과

대부업 이용자 수 1.3% 증가

"저신용자 신용공급 면밀점검"

지난해 상반기 역대 최고 수준을 기록했던 대형 대부업체 연체율이 지난해 하반기에 이어 올 상반기에도 12% 수준을 유지했다. 대출잔액, 이용자 수는 모두 증가했다. 금융감독당국은 저신용자 신용공급 현황을 면밀히 점검할 방침이라고 밝혔다.

30일 금융감독원이 발표한 '2025년 상반기 대부업 실태조사 결과'에 따르면 지난 6월 말 기준 자산 100억원 이상 대형 대부업자 연체율(원리금 연체 30일 이상)은 12.1%로 지난해 말과 같았다.

대부업체 연체율은 2021년 말 6.1%에서 2022년 말 7.3%, 2023년 말 12.6%, 지난해 6월 말 13.1%로 상승했다. 지난해 6월 말 기록은 2010년 집계 시작 이후 최고치였다. 이후 지난해 말 12.1%로 하락한 뒤 상반기에 이를 유지했다.

담보대출 연체율은 16.1%를 기록하며 지난해 말(16%)보다 0.1%포인트 상승했다. 신용대출 연체율은 8.4%로 같은 기간 0.1%포인트 올랐다.

평균 대출금리는 연 13.9%로 지난해 말과 동일했다.

대형 대부업자의 개인신용대출 평균금리는 18.1%로 지난해 말과 같은 수준을 유지했다.

평균 대출금리는 상대적으로 금리가 낮은 법인 신용대출, 담보대출이 포함돼 있어 개인신용대출 금리보다 통상 낮게 나타난다.

대출잔액은 12조4553억원으로 지난해 말(12조3348억원)보다 1%(1205억원) 증가했다.

금감원 관계자는 "조달금리가 하락해 대형 대부업체 신용대출이 지난해 말 대비 2004억원 늘어난 것이 영향을 미쳤다"고 설명했다.

신용대출은 5조861억원(전체의 40.8%), 담보대출은 7조3692억원(59.2%)이었다.

대부업 이용자 수도 증가했다.

2022년 말 98만9000명에 달했던 대부업체 이용자는 2023년 72만8000명, 지난해 6월 말 71만4000명, 지난해 말 70만8000명으로 감소했다가 상반기 말 71만7000명으로 증가했다.

대형 대부업체 개인 신용대출 이용자 수가 증가하면서 전체 이용자 수도 늘어난 것으로 풀이된다.

상반기 말 1인당 대출액은 1737만원으로 지난해 말(1742만원) 대비 0.3%(5만원) 감소했다.

금감원은 신규대출 취급현황 등 대부업계 저신용자 신용공급 현황을 면밀히 점검할 방침을 세웠다. 대출잔액이 2022년 이후 지속 감소하다 지난해 하반기 이후 증가했기 때문이다.

불법 채권추심 등 민생침해 행위가 발생하지 않도록 불건전 영업행위 점검을 강화하고 대부업자의 내부통제 강화 등 지도할 계획이다.

최고경영자(CEO) 간담회, 전국 순회 설명회 및 대부업 담당자 설명회 등을 열 예정이다. 소멸시효 완성채권을 일부 변제해 소멸시효가 부활된 채무자에게 모범답변서를 배포하는 등 대응요령 안내도 한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>