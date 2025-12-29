기장군 노인요양시설, 부산시 감염 취약시설 컨설팅 ‘최우수 기관’ 선정

현장 맞춤형 감염관리 개선 성과



10개 영역 종합 평가, 우수 성적

기장군(군수 정종복)은 부산시가 주관한 '2025년 감염 취약시설 현장 컨설팅 사업'에서 지역 노인요양시설이 '최우수 기관'으로 선정됐다.

이 사업은 부산시가 감염에 취약한 시설을 대상으로 감염관리 수준을 점검하고, 현장 맞춤형 컨설팅을 통해 감염 예방 역량을 강화하고 체계적인 방역체계를 구축하기 위해 추진됐다.

컨설팅은 현장 점검표와 개선 전·후 보고서 등 객관적인 자료를 기반으로 진행됐다. 감염관리 체계 구축 여부를 비롯해 종사자 교육, 입소자 및 방문객 관리, 손 위생 관리 등 10개 영역, 80여개 세부 문항에 대한 개선도를 종합적으로 평가했다.

그 결과, 기장군 노인요양시설은 전반적인 감염관리 지표에서 우수한 개선 성과를 보이며 '최우수 기관'으로 선정됐다. 감염관리 체계의 안정적인 정착과 현장 중심의 실천력이 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

정종복 군수는 "이번 성과는 기장군과 지역 요양기관이 감염관리의 중요성을 인식하고 함께 적극적으로 개선 노력을 기울인 결과"라며 "감염 취약시설이 자율적인 감염 예방 역량을 갖출 수 있도록 관련 기관과의 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

기장군보건소는 이번 컨설팅 우수 사례를 관내 감염 취약시설과 공유하고, 현장 중심의 지원을 강화하는 등 감염관리 수준 향상을 위한 후속 조치를 지속적으로 추진할 계획이다.





