모티바코리아, 2년 연속 실적 성장세…시장 경쟁력 강화

모티바코리아가 국내 가슴 보형물 시장에서 경쟁력을 강화하며 최근 2년간 실적 성장세를 이어가고 있다고 29일 밝혔다.

모티바코리아는 효과적인 영업 및 마케팅 전략을 바탕으로, 글로벌 대기업이 주도하던 유방 보형물 시장에서 점진적으로 입지를 확대하고 있다. 지난해 모티바코리아는 매출액 251억 원을 기록하며 전년 대비 21.6% 증가했고, 같은 기간 EBITDA는 38억원에서 68억 원으로 증가했다. 올해 3분기 실적 역시 전년 동기 실적을 뚜렷하게 뛰어넘은 것으로 전해진다.

모티바코리아의 실적 개선은 제품과 서비스 경쟁력을 강화를 바탕으로 한 영업 및 마케팅 전략의 성과가 기반이 되고 있다. 특히 지난해 미국 식품의약국(FDA)은 모티바의 '스무스 실크 어고노믹스(SmoothSilk® Ergonomix®)' 제품을 유방 확대 및 재수술용으로 승인했다. 이를 통해 제품의 품질과 안전성에 대한 글로벌 기준 충족이 확인됐다.

향후 모티바코리아는 핵심 시장을 중심으로 한 지속적인 외형 성장과 내실화 전략을 병행해 시장 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

임신영 모티바코리아 대표는 "모티바 제품이 전 세계 고객들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 선택지가 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"며 "앞으로도 제품 개발과 품질 개선에 주력해 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

한편 모티바코리아는 인크레더블버즈 인크레더블버즈 064090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,295 전일대비 57 등락률 +4.60% 거래량 106,024 전일가 1,238 2025.12.29 15:30 기준 관련기사 인크레더블버즈, 누트라코스가 김현주를 선택한 이유…'회복' 말할 수 있는 브랜드앰버서더인크레더블버즈, 누트라코스 행사서 골드제이의원 이현주 대표원장 초청 강연인크레더블버즈, 누트라코스 'BEYOND TIME' 행사 성료…30년 연구 '시간 회복' 철학 전 종목 시세 보기 close 의 관계사로, 2016년 가슴 보형물 국내 인허가를 획득한 이후 유통 사업을 본격적으로 전개해 왔다. 안정적인 국내 병·의원 네트워크를 기반으로 제품 판매에서도 시너지를 발휘하며 성장을 이어가고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>