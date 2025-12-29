본문 바로가기
순천시 상징 "팔마의 기상으로" 병오년 해맞이 행사

호남취재본부 이경환기자

입력2025.12.29 17:38

시계아이콘00분 32초 소요
오천그린아일랜드서 일출 맞이

순천시는 2026년 1월 1일, 시민들의 새해 활기찬 병오년 해맞이 행사를 오천그린아일랜드에서 개최한다. 일출 시각 전인 오전 6시 30분부터 8시까지 시민들과 함께 새해를 맞이할 예정이다.

순천시, “팔마의 기상으로!” 2026 병오년 해맞이 행사 개최. 순천시 제공

순천시, "팔마의 기상으로!" 2026 병오년 해맞이 행사 개최. 순천시 제공

이번 해맞이 행사는 '붉은 말의 해'를 맞아 '붉은 말 소원 적기', 전통놀이 체험(제기차기, 투호, 윷놀이 등), 루미·뚱이·팔망이 캐릭터 포토존 등 다채로운 시민참여 프로그램으로 진행된다.


또한 식전 공연과 새해 소망을 담은 영상에 이어 힘찬 '대북 타고 퍼포먼스'가 펼쳐진다. 시민들의 염원을 담은 함성과 대북 소리가 어우러지며 새해 희망을 북돋우고, 일출과 함께 역동적인 댄스로 감동을 더 한다.

병오년에는 순천 시민 안전을 최우선 슬로건으로, 순천경찰서, 순천소방서 등 유관 기관과 긴밀히 협력해 현장 안전관리에 최우선 행정을 펼칠 예정이다.


시 관계자는 "2026년 붉은 말의 해를 맞아 팔마의 도시 순천에서 시민 여러분과 함께 활력이 넘치는 새해를 맞이하게 뜻깊다"며, "이번 해맞이 행사를 통해 시민 모두가 적토마처럼 힘찬 발걸음으로 각자 기대하는 소망을 달성하고 순천의 미래를 위해 모두 열심히 한해를 만들어 가는 기회가 되었으면 한다"고 전했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
