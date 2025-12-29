고흥군, 식품 공중위생 평가 7년 연속 우수기관 선정

민원처리 등 높은 점수

전남 고흥군이 전라남도가 실시한 22개 시군 식품·공중위생 분야 안전관리 평가에서 7년 연속 우수기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

전라남도는 매년 도내 22개 시군을 대상으로 기초 위생관리 평가지표를 포함한 5개 부문 21개 세부 지표를 평가해 3개 지자체를 우수기관으로 선정하고, 우수사례를 공유하고 있다.

고흥군이 전라남도가 실시한 22개 시군 식품·공중위생 분야 안전관리 평가에서 7년 연속 우수기관으로 선정됐다. 고흥군 제공

고흥군은 식품안전관리 인프라 활용과 민원 처리, 지도·점검 등 모든 평가 항목에서 높은 점수를 받아 식품안전관리 분야에서 우수한 행정 역량을 인정받았다.

또한 고흥군은 식품의약품안전처가 주관한 2025년 식품안전관리 우수기관 평가에서 전국 시군구를 대상으로 한 평가 결과, 5년 연속 우수기관으로 선정되는 성과를 거뒀다.

군 관광정책실 관계자는 "식품·공중위생 평가 우수기관 선정은 청정 고흥의 고품질 먹거리가 소비자들로부터 신뢰받을 수 있도록 외식업 종사자들과 함께 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 식품 안전사고 예방과 안전한 먹거리 환경조성을 위해 식품안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>