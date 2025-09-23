본문 바로가기
[클릭 e종목]"유니온바이오메트릭스, 해외시장 공략 성과 기대"

유현석기자

입력2025.09.23 08:07

독립리서치 아리스는 유니온바이오메트릭스 에 대해 해외시장 공략을 통한 가시적인 성과가 기대된다고 23일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

유니온바이오메트릭스는 스마트글래스에 필수인 홍채인식 기술을 보유하고 있다. 이재모 아리스 연구원은 "유니온바이오메트릭스의 Ubio-X Iris는 최신 홍채인식 알고리즘을 탑재했다"며 "자체 개발한 기술로 스마트글래스와 같은 미래형 제품 적용을 위한 글로벌 기업과의 협력이 기대된다"고 말했다.


이재모 연구원은 "유니온바이오메트릭스는 해외 매출 비중 확대를 통해 성장 동력을 확보하겠다는 목표를 세우고 있다"며 "올해부터 일본전기주식회사(NEC) 협력 파트너사로 전요 생체인식 단말기를 개발 및 공급하고 있다"고 설명했다.

올해 예상 매출액과 영업이익은 580억원과 50억원이다. 그는 "매년 실적은 상저하고의 패턴으로 업종 특성상 4분기가 매출액 성수기 시즌"이라며 "내년부터 NEC향 제품 매출 증가와 새로운 시장 개척으로 해외 매출 비중 확대가 기대된다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

