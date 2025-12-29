미래운용, 전 세계 ETF 순자산 300조 돌파

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF 순자산이 총 300조원을 돌파했다고 29일 밝혔다.

이달 26일 기준 미래에셋자산운용이 한국과 미국, 캐나다, 호주, 일본 등 전 세계 13개 지역에서 운용 중인 ETF 총 운용자산은 302조8000억원에 달한다. 이는 국내 ETF 시장 전체(294조원)를 상회하는 규모다. 글로벌 ETF 운용사 가운데 12위에 해당한다.

미래에셋자산운용의 글로벌 ETF 운용자산은 2021년 100조원을 돌파한 이후 약 4년 만에 3배 규모로 성장했다. 최근 10년간 연평균 성장률은 38.8%를 기록해 같은 기간 전 세계 ETF 시장의 연평균 성장률(20.8%)을 크게 상회했다.

또한 미래에셋자산운용은 전 세계 13개 지역에서 715개의 ETF 상품을 제공하고 있다. 북미와 유럽 주요 시장에 집중하는 기존 글로벌 ETF 운용사들과 달리, 미래에셋자산운용은 금융 시장의 성장 가능성이 높은 다양한 지역으로 사업 영역을 확장하며 지역·테마별 차별화된 상품 라인업을 구축했다.

미래에셋자산운용은 2011년 홍콩증권거래소에 ETF를 상장하며 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출했다. 이후 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO) 박현주 회장은 2011년 캐나다 'Horizons ETFs(현 Global X Canada)'를 시작으로, 2018년 미국 'Global X', 2022년 호주 'ETF Securities(현 Global X Australia)' ETF 운용사와의 인수합병(M&A)을 통해 미래에셋자산운용을 글로벌 ETF 운용사로 성장시켰다.

미래에셋자산운용은 현지 전문성 강화와 지속적인 혁신을 바탕으로 빠른 성장세를 이어가고 있다. Global X US는 인수 당시 8조원이던 운용자산이 26일 기준 113조원으로 커지며 약 14배로 성장했다. 'Global X Canada' 역시 4조원에서 52조원으로 성장해 북미 시장에서 입지를 확고히 했다.

호주에서는 Global X US와 함께 ETF Securities를 인수해 국내 운용사가 해외에서 창출한 수익으로 해외 ETF 운용사를 인수한 첫 사례를 만들었다. 이후 Global X로 리브랜딩하며 운용자산을 4조원에서 15조원으로 3배 이상 확대했다.

최근에는 유럽과 일본에서 두드러진 성장세를 기록 중이다. 전 세계 2위 ETF 시장인 유럽에서 'Global X EU'는 최근 5년간 연평균 227% 성장하며 운용자산 8조원을 돌파했다. 특히, 은 관련 ETF가 운용자산 7억 달러(약 11조원)을 돌파하며 성장 동력으로 부상하고 있다. 'Global X Japan' 역시 최근 운용자산 6조원을 넘어섰다.

국내에서는 TIGER ETF가 개인 투자자들의 높은 선호를 바탕으로 운용자산 100조원 돌파를 앞두고 있다. TIGER ETF는 11월말 기준 개인 투자자가 보유한 금액이 37조7000억원에 달한다. 이는 개인 투자자 보유 금액 점유율 40% 수준이다. 2021년 11월 이후 월말 기준 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위를 유지하고 있다.

미래에셋자산운용은 혁신적인 상품 개발 및 운용 노하우를 기반으로 한 '킬러 프로덕트'로 글로벌 투자자들의 선택을 받고 있다. 올해에는 금·은시장 강세에 힘입어 Global X US의 Global X Silver Miners(SIL), Global X EU의 Global X Silver Miners(SILV), Global X 호주의 Global X Metal Securities AU Ltd - Physical Gold(GOLD) 등 원자재 ETF와 Global X US의 Global X Defense Tech(SHLD), Global X Artificial Intelligence & Technology(AIQ) 등 혁신성장 ETF들로 자금이 유입됐다. 나아가 미래에셋자산운용은 그룹 최초의 AI 모델 기반 ETF인 Global X Investment Grade Corporate Bond(GXIG)를 올해 6월 출시하며 AI 금융 시대의 투자 영역을 확장하고 있다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 대표는 "미래에셋은 글로벌 각 지역의 현지 전문성과 혁신 역량을 결합해 차별화된 ETF 경쟁력을 구축해 왔다"며 "앞으로도 글로벌 ETF 플랫폼을 지속적으로 고도화해 투자자들의 장기 자산 형성과 안정적인 노후 준비에 기여하겠다"라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>